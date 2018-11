Relato sobre el "susanismo" para despejar dudas

“¿Qué es exactamente el susanismo? Lo voy a explicar y vosotros me vais a entender perfectamente”. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, lleva varios mítines detallando a los simpatizantes y militantes de la confluencia que acuden a ellos qué implica ese término tantas veces acuñado por ella.

Este miércoles lo ha hecho con especial incidencia en Jaén porque, según cuenta, “después del debate ha habido quien ha interpretado que, cómo no me enfadaba con Susana Díaz, estaba preparando algún tipo de acuerdo”.

Y esos rumores han sido motivación más que suficiente para que Teresa Rodríguez haya comenzado el mitin atizando con dureza a Susana Díaz. “Ha sido un honor haber estado tres años siendo la opositora implacable de Susana Díaz, y a día de hoy sigo oliendo cómo apesta el cortijo del susanismo, y a día de hoy me sigue dando rabia que le duela tan poquito Andalucía”, ha afirmado.

La candidata de Adelante Andalucía ha respondido, acto seguido, a los rumores sobre la posibilidad de que esté pergeñando pactos con el PSOE tras mostrar una cara más amable y propositiva en el debate del pasado lunes. “Ahora, en ese debate y en esta campaña, no soy la opositora de Susana Díaz; soy candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, soy la alternativa. Y esa es mi obligación”, ha remarcado ante un auditorio lleno en el recinto de ferias y congresos de Jaén con capacidad para más de medio millar de personas. Entre ellas, por cierto, Andrés Bódalo.

Tras desgranar sus propuestas sobre la nueva Ley de Agricultura que pretende diseñar y aprobar Adelante Andalucía desde el Gobierno andaluz, Teresa Rodríguez se ha lanzado a la ya clásica explicación en sus actos electorales de lo que llama “susanismo”.

En esta ocasión, ha referido que una hipotética renuncia de Díaz no facilitaría un pacto con Adelante Andalucía, ya que “el susanismo no es tan fácil como quitar a Susana Díaz, sino que es como las muñecas rusas, que tú la abres y hay otra, y otra, y otra…”.

Para la candidata de la confluencia de izquierdas, el “susanismo” y el socialismo “se parecen lo mismo que un huevo a una castaña”. Y acto seguido, el relato.

“El susanismo es esa segunda generación de militantes del PSOE-A que, desde el día que se sacaron el carnet, están criados políticamente en la batalla interna para conseguir un cargo lo antes posible. Y que, una vez que cogen un cargo, ya no lo sueltan. Lo mismo valen como vicepresidenta de la Diputación de Jaén, que como alcaldesa de La Carolina, que como diputada en el Parlamento, que como lo que sea, porque la clave es ir enganchando un cargo con otro para no tocar nunca el suelo. Ese es el susanismo, que no sabe lo que son las luchas sindicales ni la lucha contra la dictadura, y no es sólo Susana Díaz”, relata Teresa Rodríguez ante la atenta mirada de sus simpatizantes y militantes.

Al hilo, ha puesto ejemplos en la provincia de Jaén de esa base del “susanismo” y ha citado, por ejemplo, a Inés Sabalete y a Ángeles Férriz. Ese ha sido el comienzo de la recta final del mitin en la capital jiennense, en el que la candidata de Adelante Andalucía ha navegado por la necesidad de una regeneración política en Andalucía con críticas al PP y a Ciudadanos, y que ha concluido con un llamamiento a Jaén a “levantarse brava” para lograr el cambio de gobierno en Andalucía el próximo 2 de diciembre.