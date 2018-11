Juanlu Fernández consigue para Jerez la primera estrella Michelín de su historia

Jerez puede presumir por fin de estrella Michelín. Uno de sus profesionales más notables, Juan Luis Fernández, propietario de Lú, Cocina y Alma, ha sido reconocido con el prestigioso galardón en la gala de presentación de la Guia que se ha celebrado en Lisboa, de donde se trae la primera estrella de la historia para Jerez.

El restaurante de la calle Zaragoza esquina con Santa Rosa se convierte así en el tercer establecimiento de la provincia de Cádiz en lucir estrella, demostrando el momento histórico que vive la hostelería de la zona.

Tras diez años a la sombra de Ángel León, el "chef del mar" del reconocidísimo restaurante Aponiente, en cuyas tres estrellas Michelín tuvo mucho que ver la labor de Juanlu como jefe de cocina, el cocinero jerezano decidió abrir hace ahora un año Lú, Cocina y Alma.

Su idea inicial de hacer una cocina cercana la desmontaron los propios clientes, que le inquirieron a que les diera de comer lo que quisiera, sin mirar la carta. "Esto me hizo explayarme como cocinero y diseñar menús degustación que voy rotando cada diez días para dar respuesta al comensal con la cocina que sé hacer, refinada y de gran producto", señalaba hace apenas mes y medio en la entrevista que abría la temporada de "A Boca Llena", en el Hoy por Hoy de Radio Jerez.

Lu está en el candelero mucho antes de lo normal para un restaurante que no ha cumplido aún ni la fecha del parto. Y todo ello en Jerez, donde todo el mundo aconsejaba a Juanlu "que no abriera porque es muy difícil, que el jerezano no quiere esto...". No ha pasado ni un año, y Juan Luis Fernández puede decir a boca llena que "Jerez merece un restaurante como este, porque tiene un potencial que no vemos pero que es similar al que en Francia tienen regiones como Burdeos o Borgoña".

A Lu no van a tardar en llegarle novias para que traslada este modelo a grandes ciudades. A este respecto, Juanlu asegura ser "ambicioso", pero también tiene claro que"Lu es Jerez, y el mensaje perdería fuerza en Madrid, Barcelona o París porque mis raíces y las de mi cocina están aquí. En todo caso, si llega el día estaría encantado de exportar el mensaje y las formas. Pero insisto, el escaparate gastronómico es Jerez de la Frontera".

Después de haber introducido algunos cambios, Juan Luis Fernández está feliz con su equipo. Desde el principio cuenta con Héctor Sanz como jefe de cocina,pero el resto se han ido asentando y la mayoría han cubierto seis meses con él y se sienten plenamente identificados con su filosofía.

Así las cosas, con vistas a la misma temporada, la dea es "seguir enseñando andaluz a la alta cocina clásica francesa,metiendo la manteca colorá por la mantequilla, olorosos y amontillados por borgoñas, y dar esa chispa andaluza, es gracia y ese duende. En definitiva, hacer vanguardia de la retaguardia".