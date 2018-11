Seba, Lucía, Lore y María del Mar ya descansan en paz

Jódar, todo el pueblo, en estos días ha perdido su alegría, el pueblo está en silencio, callado, muy triste, no termina de creerse lo sucedido, no lo olvidará en mucho tiempo.

Previamente, al entierro, funeral de entierro de Sebastián, Lucía, Lorenzo y María del Mar, en la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, presidida por el vicario General de la diócesis, Francisco Juan Martínez Rojas, en ausencia del obispo de la diócesis, que está participando en la conferencia episcopal. Pese a ello se ha dado lectura de un escrito del mismo, una ceremonia concelebrada por una decena de párrocos de la comarca.

Señalar que la Capilla Ardiente, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, ha permanecido abierta durante toda la noche, incesante la presencia de vecinos y vecinas, acompañando y amparando a los familiares y amigos, a los que no han querido dejar abandonados en ningún momento.

Durante toda la mañana, también presencia masiva de vecinos y vecinas, tanto en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, como en la Plaza del Ayuntamiento, donde se ubica la iglesia de La Asunción, con estremecedor acompañamiento musical de la Banda Arroquia Martínez a la que pertenecían los cuatro jóvenes.

Solo una matización, en cuanto a las edades de los jóvenes, tres tenían 19 años de edad, y María del Mar, la más joven tan solo 16, era alumna del IES ‘Juan López Morillas’.

El único dato positivo, los dos heridos, que viajaban en el todoterreno con el que colisionaron, también galdurienses, fueron dados de alta en la tarde de ayer martes.

Segundo día de luto oficial

Segundo día de luto oficial, horas muy duras, largas y difíciles. La Capilla Ardiente, de los cuatro jóvenes (Sebastián, Lucía, Lorenzo y María del Mar), fallecidos en la tarde del pasado lunes, en accidente de tráfico, en la carretera desde Úbeda a Jódar, ha permanecido abierta durante toda la noche, incesante la presencia de vecinos y vecinas, acompañando y amparando a los familiares y amigos, a los que no han querido dejar abandonados en ningún momento.

Desde que la primera hora de la tarde de ayer llegaban los cuerpos de los jóvenes, a la Capilla Ardiente instalada en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, con innumerables escenas de rabia y desesperación.

Declaración Institucional

En cualquier caso, recordamos: Tres días de luto oficial, con suspensión de cualquier acto oficial, Minuto de silencio, a la finalización del pleno, Suspensión total de la Campaña Electoral e instalación de la Capilla Ardiente en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura.

Los acuerdos incluidos en la declaración institucional, con el voto a favor de todos los grupos municipales, en homenaje y memoria de los cuatro jóvenes fallecidos.

El alcalde, José Luis Hidalgo, sensiblemente afectado y emocionado, con voz entrecortada por momentos, era el encargado de dar a conocer los acuerdos y contenido de la declaración institucional, “… En primer lugar, el más sentido pésame, en nombre de toda la corporación municipal, un abrazo a las madres, a los padres, a los familiares, en general. Esta es la mayor tragedia que se puede vivir en una familia, es la mayor tragedia que puede vivir un pueblo. Cuatro criaturas jóvenes, con toda la vida por delante, que se ha visto truncada de una manera tan dramática. En la tarde-noche de ayer, junto con otros familiares, en el hospital de Úbeda, vi la cara de sufrimiento de quienes llegaban a preguntar por sus seres queridos, la cara de dos de los padres que llegaron, a Úbeda, sin tener certeza de lo que había ocurrido, que es algo que no olvidaré en mi vida. No puede caber más dolor en una familia, en un pueblo.

No es momento de sermones, pero si quiero recordar que los coches matan. Quiero pedir a todos que extrememos la precaución, cada día, y se lo pido, especialmente, a los más jóvenes. Para que no haya más madres, ni más padres que los echen de menos, cada día. Para que no haya más familias rotas por el dolor eterno. Para que nadie más tenga que ver caras de desesperación, piernas que tiemblan. Por favor, extrememos todos la precaución. Siempre recordaremos a Sebastián, a su hermana Lucía, a Lorenzo, a María del Mar. En nombre del pueblo de Jódar, un abrazo con todo el cariño del mundo para sus padres, para sus madres, compartimos vuestro dolor, Capi, Fernando, Lucía, Antonio, Antonia, Manuel, mucho ánimo en el golpe más grande que puede recibir una familia… Quiero, también, desde aquí, dirigir palabras de ánimo y de pronta recuperación a nuestros, otros dos vecinos, que también sufrieron este accidente, a Salvi y a Blas, un fuerte abrazo, también desde vuestro pueblo, recuperaros y continuaremos todos juntos.

Tal como hemos acordado, en la Junta de Portavoces, previa a este pleno, proponemos para su aprobación al pleno:

- Declaración de tres días de luto oficial…

- Suspender cualquier acto de campaña electoral, durante el resto de esta campaña…

- La Capilla Ardiente será en la Casa de la Cultura, para intentar hacerle más llevadera esta situación tan dura, a las familias…”.

A continuación, el alcalde atendía a los medios de comunicación e incidía en lo trágico de los hechos, tanto por el número de fallecidos, como por la juventud de las víctimas, insistiendo en su llamada a la precaución, “… La juventud, si es que eran críos… que están empezando a vivir la vida… ha sido enormemente duro, la identificación, tener que comunicarlo a los familiares… Solo pido, por favor, especialmente a los más jóvenes, que extrememos la precaución. No quiero volver a ver, en mi vida, una cara como la de esos padres rotos, por el dolor… No nos quitemos esto de la mente, por favor, cada vez que cojamos el volante… Al final nos toca a todos, estas son el tipo de cuestiones que pensamos que no nos tocan nunca a nosotros y que les pasan a otros, y no por eso tienen que ser menos dolorosas. Pues sí, nos puede tocar, le puede tocar a cualquiera, en cualquier momento… Mañana, pasado mañana, no se nos puede olvidar esta tragedia… Para que no vuelva a repetirse nada parecido, para que ningún padre, ninguna madre tengan que pasar por lo que están pasando estas familias…”.

Adelante Andalucía

Los candidatos de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, visitan hoy la provincia, esta mañana, en Pegalajar, se han referido a la situación, concretamente Maíllo decía sin mencionar en ningún momento Jódar, como municipio de donde son naturales las cuatro víctimas, “… Queríamos cerrar esta comparecencia trasladando nuestro pesar, nuestro profundo pesar, de una tragedia… Perder a cuatro personas jóvenes, ante eso se rebela uno ante Dios. No tiene explicación, y queremos transmitir el dolor que tenemos, a Fernando, el padre de dos de las personas fallecidas, que eran mellizos y militantes de Podemos Jaén y a los padres y familia de las otras dos personas que ha fallecido. Y transmitirles nuestra solidaridad en un día difícil. Hemos venido a Jaén en un día en el que hay mucha tragedia, y queremos transmitirlo públicamente. Ya se le ha hecho transmisión a los padres, del profundo dolor y tragedia que esto supone, y deciros que hoy venimos a Jaén, pero también venimos con los corazones encogidos y con mucho calor y solidaridad a estas familias que han perdido a cuatro jóvenes y eso es siempre una tragedia, que nos sitúa en la debilidad humana y en la trascendencia mayor o menor de las cosas…”.

Diputado Diego Cañamero

El diputado de Podemos por la provincia de Jaén, Diego Cañamero, no ha dejado pasar la oportunidad de criticar a la Junta de Andalucía, en su perfil en una red social, por el que considera mal estado de la carretera, “…Jódar, expresa en la calle el dolor por los 4 jóvenes fallecidos en un accidente de coche que tuvo lugar la tarde del lunes día 19. El pueblo entero ha acompañado a los féretros y familiares hasta el cementerio de la localidad.

Las calles se iban mojando con la lluvia y las lágrimas de la gente, la banda de música enmudecía el llanto de cientos de personas.

Es un día triste para Jódar, maldita curva y el mal estado de esa carretera que ya se ha cobrado varias vidas, esperemos que la administración autonómica, ponga solución…”.