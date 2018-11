Juan Marín: "Me enseñaron a cumplir, no a esconderme"

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, subrayó en Linares, la ciudad con más tasa de paro del país, el valor del cumplimiento de aquello que se dice: " A mí me educaron en valores y en principios. Cuando das una palabra hay que cumplirla aunque te cueste el dinero". Y añadió que si a los ciudadanos se les tiene que decir que no se puede cumplir, se les dice a la cara, pero nunca escondiéndose. "Cuando te comprometes, hay que cumplirlo, eso es lo que me han enseñado", reiteró Marín.

A Susana Díaz le recriminó que no defienda a los andaluces ante ataques a la comunidad y le reprochó "los golpes de pecho" de la candidata socialista que confunde PSOE con Andalucía". "Andalucía no es usted, señora Díaz, Andalucía son más de ocho millones de personas. Este no es su cortijo y desde luego en este cortijo de Andalucía no va a vivir".

Ante unos 200 militantes y simpatizantes en los Salones Benidorm de la localidad jiennense, Marín recordó a que la "gente de Linares es emprendedora". "No vamos a dejar a esta provincia abandonada. Estaremos aquí. Tenéis que sentiros arropados porque Ciudadanos tiene un proyecto para los andaluces y para España".

Juan Marín enfatizó que estamos ante una "oportunidad histórica el dos de diciembre de cambiar Andalucía" y reiteraba que, o bien, "podemos optar por resignarnos o conformarnos, o salir a la calle como habéis hecho aquí ". El líder naranja conminó a los ciudadanos a salir, "a que digáis que es posible y que no nos resignamos a que Linares sea la provincia con más paro de España". Marín apeló al sentimiento y llamó a la movilización para que los hijos puedan tener oportunidades en Andalucía y no tengan que salir a buscarse la vida fuera, como ocurre ahora que "se tienen que ir por obligación. Yo soy padre y me duelen mis hijos y no quiero que se vayan de Andalucía". Continuó afirmando que "me niego a quedarme de brazos cruzados" y animó a pelear por el futuro "de una generación de andaluces que está esperando ese cambio". Marín expresó que la gente de Ciudadanos "no somos gente de pancarta, pero hay que salir y movilizarse e ilusionar". Les animó a tener el "orgullo" de mirarlos a la cara y decirle que "Ciudadanos apreció en la vida política para cambiar el futuro de Andalucía".

Juan Marín animó a tener un "espíritu ganador" y a hacer posible el cambio "entre todos", ante la inacción política del PSOE y del PP que "nunca dan respuesta o no te atienden", refiriéndose a la anécdota que anteriormente había contado la candidata número uno por Jaén, Mónica Moreno, que siendo presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Andalucía) había llamado varias veces a la puerta de la administración autonómica sin éxito.

Marín esgrimió de nuevo los logros de su gestión en el apoyo al gobierno de Susana Díaz, que lejos de ser un lastre para el partido, ha servido para escenificar la capacidad de gestión de Ciudadanos que, con nueve diputados, ha conseguido más que PSOE y PP durante 40 años. "No se van a librar de Ciudadanos porque hemos venido a hacer reformas", porque ambos partidos llevan mucho tiempo apoltronados en los sillones y "sólo se preocupan por los sillones".

El tema de la corrupción, que está siendo el argumento estrella de Ciudadanos en esta campaña, también salía a la palestra en Linares. "Han estado viviendo de la corrupción 40 años" y afirmó que los andaluces "estamos cansados de que nos roben el dinero". "Os han estado robando el dinero de los parados para gastarlos en chiringuitos y en clubs de alterne", subrayó. "Se les está acabando el chollo. Nosotros no hemos venido aquí para perder el partido, sino para ganarlo".

En clave nacional recordó que Ciudadanos va a reprobar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "esconderse" y no informar de la financiación autonómica, algo que era tan importante para Andalucía y argumento de combate frente al PP de Rajoy en el Gobierno central y que ahora callan porque saben que Pedro Sánchez tiene comprometido su gobierno con "los independendistas y los que negocian en la cárcel".

Terminó pidiendo el voto aunque otros hablan de "bloqueo" e "inestabilidad" porque ésos son a quienes le interesa que la "gente no vaya a votar y se conforme". "Tenemos que tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Cientos de miles de andaluces que esperan un cambio en Andalucía".

El candidato quiso diferenciar la gente que está en Ciudadanos de los políticos corrientes: "Nosotros no estamos para vivir de la política, así os pido ahora trabajar un poco más. Es momento de ilusionarse, de ser capaces de decirle a la gente que hay un proyecto político con el que cambiar las cosas".