Dani Nieto: "No pienso en el futuro más allá de recuperarme de la rodilla"

El CD Numancia tendrá una baja importante para viajar a Mallorca para enfrentarsea a los bermellones el domingo, a las 12h.

El mallorquín Dani Nieto cumple 5 meses de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estos días ha estado pisando el césped del centro de entrenamientos del club. En Ser Deportivos, Nieto explica su situación: "Estoy en Madrid donde he pasado la revisión médica y poco a poco entraré en dinámica del equipo. Tengo ganas de volver porque me encanta la profesión y cuando veo a los compañeros entrenar te dan más ganas, pero hay que tomárselo con calma para que no haya recaídas".

El futbolista del CD Numancia explica que la situación de los sorianos no es la que esperaban al inicio de temporada y que todavía "nos estamos adaptando al entrenador y a sus exigencias". El equipo numantino está mejor de local que de visitante. El equipo es decimotercero con 17 puntos.

Al mallorquín Dani Nieto no le sorprende la buena racha del Real Mallorca en esta temporada: "Mantienen un bloque sólido del año pasado y eso es clave".

El extremo termina contrato este año con el Numancia y deja abiertas las puertas a una posible vuelta al club mallorquín.

Sin embarho, Dani Nieto tiene claro que su objetivo ahora es "recuperar mi rodillo por mucho que piense si quiero seguir o no. También habrá que ver si el Numancia quiere contar conmigo".