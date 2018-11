Vallori: "Este año los aficionados nos llevan en volandas, me ponen la piel de gallina"

El Atlético Baleares disfruta de verse en lo alto de la clasificación, tercero, con 24 puntos y a tan solo dos del líder, el Villarreal B.

Los blanquiazules son los segundos máximos goleadores tras los castellonenses y el pasado fin de semana contra el Teruel, al que ganaron 4-3 fue un ejemplo de la contundente pegada de los mallorquines.

Guillem Vallori, defensa del equipo balear, explica en Ser Deportivos Baleares, que no terminó del todo satisfecho el encuentro. "Como defensa encajar tres goles no te deja satisfecho". Para el mallorquín es el mayor handicap de este equipo: " Hay que dejar la portería a cero. Que el equipo menos goleador te meta tres, me molesta mucho, porque piensas.... ¡vaya dos defensas! Otro partido donde nos marquen dos, a lo mejor no podremos remontarlo", dice el central.

El palmesano es consciente que la confianza es una pieza clave de la buena marcha del equipo, una situación totalmente distinta a la vivida el año pasado. "Este año tenemos la suerte que no teníamos el año pasado. La reacción de los aficionados es de alentarnos y nos llevan en volandas, me pone la carne de gallina".

Pese a la buena dinámica del equipo y estar en playoff de ascenso, Vallori quiere ir "partido a partido" porque ha aprendido de los errores del pasado. "No hay que hablar ni del futuro ni del pasado", dice uno de los capitanes del Atlético Baleares.