"Decidí denunciar cuando me agredió delante de mi hijo"

"Miedo", "Renacer", y "Pisando fuerte", son los títulos de las tres obras de arte pintadas por Ada Martínez y que ha donado al Consell de Mallorca con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace tres años fue maltratada por su expareja y decidió denunciar en el momento que su hijo, ahora de 10 años, presenciara la agresión.

Esta pintora que trabaja limpiando un hospital de Mallorca nació en Sevilla y vino a la Isla hace ya dos décadas. Admite que no ha estudiado arte y que se expresa con el pincel cuando no tiene palabras. Con sus cuadros quiere demostrar que hay vida más allá del miedo. Cuenta que cuando sufría maltrato estaba insegura y no sabía si denunciar.

Tomó la decisión de denunciar la agresión cuando su hijo estaba presente.

Ahora, su expareja tiene una orden de alejamiento y deja claro que se siente fuerte. Admite que se encuentra en su segunda fase de sus cuadros y de camino ya a la tercera: "Pisando fuerte".

Martínez quiere lanzar un mensaje no solo a las mujeres a que denuncien, sino también a los hombres que maltratan, que cuando levanten una mano piensen que ellos también nacieron de una mujer, de su propia madre.