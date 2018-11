Pasos de cebra en quince días

Hace unos días que fueron terminando los trabajos del Plan de Asfaltado en algunas calles de Medina del Campo pero hay algo que los vecinos están solicitando de forma insistente; el pintado de los pasos de peatones y los resaltos reductores de velocidad de la calzada.

Esta situación está causando algunos conflictos de seguridad vial ya que los peatones cruzan por donde antes estaban los pasos pero, al no estar pintados, algunos vehículos no se detienen. También ocurre que los coches no se percatan, en ocasiones, de los resaltos de estas vías. Pues bien, desde la concejalía de coordinación de servicios se asegura que en unas dos semanas todo estará terminado y que si no se ha hecho antes es porque se han detectado algunas deficiencias en las obras que la empresa está corrigiendo.

Desde esta concejalía también se afrontan otros proyectos como son el arreglo del parque de Buenaventura Beltrán.