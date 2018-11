Un centenar de murcianos fallece, cada año, a causa de las "superbacterias"

En A Vivir Salud, este sábado, hemos abordado los problemas que generan, y generarán en el futuro, el uso de antibióticos de manera indiscriminada. Según alerta la Organización Mundial de la Salud, en 2050 habrá más muertes a causa de las "superbacterias" que por enfermedades como el cáncer.

El Dr. José Martínez se ha marcado hoy cómo objetivo que "nuestros oyentes entiendan la necesidad la necesidad de usar el antibiótico solo cuando se necesita porque tiene riesgos, riesgos para ellos y riesgos para quienes les rodean".

De la mano de Mayte Martínez, directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, hemos conocido los diferentes planes y campañas que, tanto el ministerio de Sanidad como la consejería de Salud, están llevando a cabo para concienciar a la población y al colectivo sanitario del buen uso de estos medicamentos

¿Para qué sirven los antibióticos?

Mayte Martínez explica que "se trata de una herramienta muy eficaz ante una infección bacteriana, es importante indicarlo bien, en dosis adecuadas y el tiempo adecuado. El antibiótico ha supuesto un gran avance en la medicina. Gracias a su uso se curan enfermedades infecciosas y se pueden acometer intervenciones sanitarias complejas como los transplantes". Pero también alerta Martínez que "los antibióticos hay que usarlos bien y correctamente, si no podemos tener un problema de salud pública".

Su uso inadecuado genera "resistencia" ¿Qué es eso?

Mayte Martínez lo explica de la siguiente manera: "podemos decir que cuando estamos dando un antibiótico, las bacterias tratan de sobrevivir a ese antibiótico y hacen lo que llamamos una mutación. Es decir, de todas las bacterias, una o un grupito se hace resistente a ese antibiótico. Eso quiere decir que, pese a que demos el antibiótico, la bacteria seguirá infectándonos y entonces ya, ese antibiótico no sirve".

No solo ocurre con las personas, la OMS también alerta de la repercusión del mal uso de los antibióticos en el ámbito veterinario, no solo en el tratamiento de mascotas, sino también en la ganadería industrial en la que se ha llegado a usar antibióticos como método de engorde de los animales. Por eso, en nuestro país está vigente el plan ministerial 2014-2018 destinado a evitar el abuso de estos medicamentos.

España tiene el uso más alto de antibióticos de toda la Unión Europea. Sus dosis diarias definidas por cada mil pacientes al día llegan a las 32'05, frente a las 21'9 de la UE. Se ha detectado su uso frecuente en tratamientos en los que no son necesarios, como en la medicación de catarros ocasionados por virus. En estos casos, los antibióticos no solo no sirven para curar esos catarros , sino que, además, generan las tan temidas resistencias.

Entre los factores que influyen en esa sobremedicación se encuentran: el abuso de prescripciones médicas "para curarse en salud", presiones de los pacientes y la idea "casi milagrosa" que tiene la población de estos medicamentos.

Más muertes por "superbacterias" que en accidentes de tráfico

Se calcula que 25.000 personas cada año mueren en Europa a causa de las superbacterias. En el caso de España la cifra oscila entre las 2.800 y las 3.500 personas, el doble de muertes que por accidente de tráfico. Según indica Mayte Martínez, aunque no existen datos concretos del número de muertos en la Región de Murcia, extrapolando los datos del conjunto del país se calcula que un centenar de murcianos fallece, cada año, a causa de las superbacterias

¿Qué se puede hacer?

Concienciación de la población, formación médica e inspecciones farmacéuticas son las herramientas que tienen las administraciones para combatir el uso indiscriminado de los antibióticos. En este momento, solo un médico puede prescribir su uso y ninguna farmacia puede dispensarlo sin receta. Si se detectan casos, las farmacias se enfrentan a cuantiosas multas.

¿Alguien se preocupa de la microbiota?

Son las bacterias buenas, las que ayudan a nuestro cuerpo a realizar los procesos digestivos y a fortalecer su inmunidad. Se calcula que una persona de 60 kg de peso tiene 1'2 kg de microbiota. Estas bacterias buenas son las primeras que desaparecen al tomar un antibiótico, si los consumimos sin necesitarlos, no solo no nos curamos de la enfermedad , sino que estamos castigando a nuestro cuerpo sin necesidad.