Alto seguimiento en la última jornada de huelga en las prisiones

Las prisiones gallegas han vivido una nueva jornada de huelga con un amplio seguimiento por parte del personal de los centros penitenciarios. En el de Pereiro, el seguimiento se ha cifrado en el 100% durante la noche y el 73% en jornada diurna.

Para los sindicatos, el hecho de que los funcionarios de prisiones no tengan el mismo rango de autoridad que policías o maestros genera una indefensión absoluta a los trabajadores, ya que sin ella la mayor parte de las agresiones que sufren en el ejercicio de su función y que no tengan reconocido un daño físico constatable, quedan en multas que al final no se abonan al ser insolventes sus autores.

La huelga ha sido de carácter nacional y sucede a la que tuvo lugar los días 24 y 26 de octubre. Los convocantes avisan que, si no se atienden sus reivindicaciones, convocarán una huelga indefinida.

