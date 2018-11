Peatones, especie protegida

En las grandes ciudades actualmente, se controla, se restringe incluso se prohíbe la circulación- sin llegar al año 2040 - por razones de salud, de calidad del aire y para intentar no morirnos todos por respirar continuamente aire contaminado.

Al mismo tiempo, en muchas ciudades están dando un cambio sustancial a los espacios urbanos, dedicando más zonas a los peatones, dejando sólo transporte público, ampliando aceras, recuperando calles sin tráfico. En definitiva espacios para uso y disfrute de la ciudadanía.

Y ¿qué hacemos en Palencia con los peatones?. Aquí que por suerte para nosotros no tenemos necesitas de controlar y prohibir el tráfico, tampoco estamos en disposición de dar facilidades ni de potenciar a los peatones.

¿Se han fijado ustedes la cantidad y cantidad de obstáculos que hay por las aceras?. Estoy hablando de farolas, señales, mobiliario urbano, papeleras, arboles con sus correspondientes alcorques, algunos más anchos que las propias aceras, las mesas de fumadores de bares y restaurantes- y donde la acera es ancha colocamos una terraza y ya con carácter permanente para que los peatones, la ciudadanía en general no pueda caminar y disfrutar tranquilamente de un paseo.

Es muy, pero que muy difícil transitar por las aceras con comodidad y si llevas silla de ruedas o silla de niños o carrito de la compra, la misión es casi imposible. Créanme, sé de lo que hablo y además de las continuas situaciones incívicas por no decir de mala leche de dejar los coches subidos en la acera“total es un momento” y justo no puedes pasar…” digo además de eso, nuestro ayuntamiento tampoco pone ningún esfuerzo ni ningún empeño en defender a los peatones. Me refiero a calles peatonales, pero peatonales de verdad, no como la calle mayor en estos momentos donde pasan bicis, patines eléctricos y otros tipos de vehículos, para entorpecer a los peatones.

Parece que se está estudiando un plan de movilidad en la ciudad y parece también que vamos a tener que declarar “peatones especie protegida”.

Por favor hagamos un esfuerzo de presente y de futuro y diseñemos una ciudad del futuro, totalmente “amable con los peatones, que potencie caminar” y que disfrutemos de la calle sin preocupación ni sobre saltos.