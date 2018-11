Adolfo Eraso Romero, Premio "Francisco de Javier"

El estellés Adolfo Eraso Romero recibirá el Premio “Francisco de Javier” 2018. Este químico, geólogo y glaciólogo ha sido reconocido por el Gobierno de Navarra “por su dedicación a la investigación, a la docencia y a la divulgación del problema del cambio climático por todo el mundo”.

Este premio fue instituido por el Ejecutivo foral en 2009 para reconocer a personas o instituciones que, con la actividad que desarrollan fuera de la Comunidad Foral, proyectan una imagen de Navarra como comunidad que “contribuye al progreso, al bienestar y al perfeccionamiento de la sociedad”. El galardón será entregado próximamente en Madrid.

Adolfo Eraso Romero (Estella-Lizarra, 1934) es doctor en Geología y licenciado en Ciencias Químicas. Académico de la New York Academy of Sciences (1994), fue el primer español aceptado como miembro de la Russian Academy of Natural Sciences (2002). En 2014 fue investido doctor honoris causa por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Ha realizado más de 80 expediciones de investigación polar.

En su dilatada carrera profesional ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, entre los que figuran la Medalla de Oro de la Federación Española de Montañismo (1977), miembro de honor de la Sociedad Espeleológica de Cuba (1983), miembro del Comité Olímpico Español (1984-1993), miembro de honor de la Unión Internacional de Espeleología UIS (1986) o Medalla de la Universidad de Oviedo (1994). En Navarra, fue nombrado Estellés del Año (1994) y recibió la medalla del Ateneo Navarro (1995).

Junto con la divulgadora científica Mª del Carmen Domínguez (Oviedo, 1969), Adolfo Eraso es fundador de GLACKMA, una asociación científica sin ánimo de lucro que lleva años realizando trabajos de manera ininterrumpida en lugares estratégicos del Planeta con el fin de estudiar la evolución de los glaciares como sensores naturales del calentamiento global, integrando ciencia, investigación, divulgación, aventura y atracción por lo desconocido.

Mediante un registro continuo del deshielo en diferentes glaciares seleccionados en ambas regiones polares, han logrado encontrar un indicador muy fiable de la evolución temporal del cambio climático, así como su distribución según latitudes en ambos hemisferios.