Héctor Moreno: "Tenemos todos los ingredientes para luchar por Europa"

Hector Moreno trabaja duro para hacerse un sitio en la Real Sociedad y para demostrar que no quiere dejar el club donostiarra en el mercado, como ha señalado de forma tajante en Zubieta.

-Celta de Vigo, próximo rival. “Lo enfrentamos hace poco en la copa y sabemos que es un rival con mucha calidad, y al final cuando hay un cambio de técnico todos empiezan de cero, con una ilusión y atención a tope, para ganarse el puesto. Será un partido difícil y con atención especial a Iago Aspas, que es el referente de ellos”.

-Continuidad. “Para mi el año pasado era atípico, porque no tenía participación en la Roma, y por más que me esmeraba y trabajaba, no tenía continuidad, y luego me lesiono aquí nada más venir y ya a contracorriente, pero afortunadamente jugué lo bastante para ir al Mundial. Y luego llegue aquí de nuevo estaba cansado del mundial y me costo empezar, pero ya me siento bien físicamente, de buena manera, pero tengo que seguir trabajando para mejorar, que es lo que quiero”.

-Lesiones. “Es una pena que Navas esté lesionado, es lo peor que le puede pasar a un compañero, y no veo una oportunidad para jugar más por su lesión. Además, con este entrenador no hay opción de relajarse porque todos tenemos oportunidades”.

-Mercado de invierno. “Apenas había terminado la ventana de verano y no estaba pensando en salir. Después de la experiencia difícil del año pasado en la Roma, en la Real me tocó apoyar a los compañeros, mi posición era estar apoyando a tope para que el equipo rindiera todo lo posible, ni siquiera pensé en invierno entonces, y ahora lo sigo viendo mejor y no tengo el menor interés en mirar a después, me pilla lejos. Mi cabeza está aquí, soy muy feliz en San Sebastián y en la Real, y aunque no se puede de ir nunca nada, no pienso en eso”.

-Demostrar su compromiso. “Cada uno ve las cosas como quiera. Trato de disfrutar de mi momento aquí y me importa que lo valore la gente del club, la gente cercana y que me entiende, y no pido reconocimiento por no ir a la selección. Claro que fue importante para ir al mundial venir aquí, pero tenía otras opciones que no valore. Estoy feliz y comprometido con este proyecto que tienen aquí la Real, con gente noble y trabajadora que siente el club muy adentro”.

-Ambicioso. “Siempre espero un poco más en lo individual y del equipo, porque pretendo tener regularidad y el equipo tampoco ha logrado ser consistente en ello. No terminamos de creernos que somos buenos con la pelota y que podemos ser protagonista jugando a fútbol. Espero que pronto podamos llegar a ganar en casa”.

-Primer triunfo en Anoeta. “Para mejorar en esta liga tan difícil lo importante es ganar en casa. La ilusión está ahí de regalarles el primer triunfo porque siempre nos han apoyado”.

-A por Europa. “La ambición la tenemos que tener todos. La Real es un equipo que tiene todos los ingredientes para luchar por Europa todos los años, y después viendo la calidad del plantilla, es así, pero luego pueden pasar mil cosas. Lo siento lo vivo y lo digo de esta manera”.

-Iago Aspas y Máxima Gómez. “Se conocen a la perfección y se complementan muy bien. En la semana hemos trabajado de todo, hemos tenido mucho tiempo. Sus delanteros son muy muy buenos”.

-Qué trabajan en el parón. “Se trata de mejorar el aspecto defensivo en los últimos partidos hemos estado bien. Pero creo que hemos recibido más goles de los que nos gustaría. Siempre digo que no recibir un gol para mí es como marcar uno. Nos pide que nunca dejar al portero sólo y evitar que tiren a puerta porque cuanto menos tiren menos opciones tienen de marcar”.