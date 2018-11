El sexto mejor sub-26 nacional no tiene sitio en un equipo vasco

Jokin Etxabe es un ciclista de Bergara de sólo 24 años. Está en el puesto número 6 del ranking nacional de ciclistas promesas menores de 26 años. Está a la altura de ciclistas como Enric Más, la gran promesa del ciclismo nacional. Pero a diferencia del catalán, Etxabe no encuentra equipo en territorio nacional. Tampoco dentro del ciclismo vasco. En ninguno de los proyectos que tratan de impulsar el ciclismo de Euskadi, que se supone debe mirar a la cantera para que los mejores vascos corran con uno de los equipos de casa. Ni Fundación Euskadi, cuyo espíritu quizá sea otro; ni por supuesto Euskadi Murias.

Ante la falta de oportunidades, y como sólo le salían proyectos en el extranjero, ha decidido a pesar de su proyección, y con sólo 24 años, colgar la bicicleta y retirarse a su Bergara natal para buscar trabajo lejos del ciclismo, que pasa para él de oficio a ocio. "Tenemos gente de aquí, pero a la hora de la verdad cinco o seis ciclistas que han subido a profesionales no son vascos. Ves gente de Euskadi de la cantera de verdad que tienen nivel, pero no tienen oportunidades. Me da pena eso, eso desilusiona y te da un poco para pensar. Porque pienso que si no tengo esa oportunidad en casa, con lo que estoy haciendo con 24 años, desilusiona, y pensar que me tenga que ir fuera, y piensas si merece la pena, porque dentro de un año igual estoy igual y con un año más", explica Etxabe, muy sincero, en los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.