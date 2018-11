MUCES echa el cierre con un balance muy positivo

MUCES cumple un año más sus objetivos volviendo a realzar la pasión por el buen cine con la pretensión del disfrute y de la educación de la mirada, la reflexión y la recuperación denuestros sueños perdidos, los nuestros y aquellos de otros. Pero además, llenando las salas, especialmente de la Sección Oficial, de un elevado número de espectadores dispuestos a disfrutar del mejor cine europeo. Porque si algo caracteriza a la Muestra de Cine Europeo de Segovia, “con un presupuesto ínfimo al lado de otros festivales de la misma magnitud que pueden permitirse traer a una gran cantidad de figuras del cine, es la calidad de su programación y una Sección Oficial no condicionada a premios como en otros festivales que conceden galardones”, cuenta el director de MUCES, Eliseo de Pablos. “El hecho de no contar con premios permite programar cine europeo con más libertad y garantizar la calidad en la elección, sabiendo que se diseña una muestra que contiene en su totalidad las mejores películas que se verán en Europa este año, un tercio de las cuales se verán en un festival, otro tercio en otro, etc. En MUCES sabes que estarán todas”, añade, destacando también la importancia de la Muestra fuera de nuestras fronteras. “Nos hemos consolidado y eso facilita que distribuidoras y empresas cinematográficas, así como festivales europeos, nos consideren como una muestra de referencia”.

MUCES, considerado como uno de los eventos más importantes organizados y patrocinados anualmente por el Ayuntamiento de Segovia, ha sido significado por la propia homenajeada de este año, Agnieszka Holland, como “una muestra de alta calidad donde se puede disfrutar verdaderamente del cine que se está haciendo en Europa.

Una Muestra que en su 13 edición ha estado llena de guiños segovianos, empezando por los tres cineastas a los que también ha querido reconocer, Lucía Jiménez, David Pinillos y Luis Callejo, a los que se les ha concedido el As de Segovia, y las películas que se han proyectado en diferentes secciones, muchas de ellas rodadas en parte en Segovia o realizadas por directores segovianos.

Además, este año MUCES ha querido proporcionar un lugar prominente a los colectivos de la ciudad, como el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Libreros, editores, universidades (UVa e IE) y Folk Segovia, que han participado en sus diferentes secciones, algunas novedosas y con participantes como el ciclista Pedro Delgado, las escritoras y cineastas Belén Gopegui, Ángeles González Sinde, Pablo Remón, Lino Escalera y expertos en Cine e Historia como David Coromina y su equipo o Luis Alberto Cabezón en su vínculo con Rafael Azcona.

Esta edición ha sido un éxito”, señala el director de MUCES, que no prefiere no dar cifras, ya que “MUCES siempre ronda alrededor de los 25.000 espectadores, que es lo máximo que puede asumir considerando el aforo de las salas y sedes que componen cada edición”, afirma.

Así pues, MUCES termina su 13 edición con un balance positivo, 182 proyecciones de 113 destacadas películas de 37 países y más de una docena de eventos paralelos a través de los que se busca “la excelencia para ofrecer un panorama de la actividad audiovisual que se lleva a cabo tanto en Europa Occidental como en la desconocida Europa del Este, y este año más que nunca fijándonos en la cinematografía del este”, completa Eliseo de Pablos, que en cuatro meses ya estará pensando en la 14 edición.