El PSOE pide al PP que no enrede y apoye la agenda social de los presupuestos para 2019

El PSOE pide al PP que deje de enredar y utilizar la crispación política y apoye la agenda social del Gobierno para los segovianos dentro del borrador de presupuestos para 2019.

El secretario provincial José Luis Aceves pregunta a los parlamentarios populares “sí van a negar a los pensionistas la actualización de sus pensiones con el IPC de la que se beneficiarían 33.296 personas que verán como sus pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%.” Y también pregunta a las derechas si también van a negar el aumento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas”.

Unas cuantas que, remarcaba Aceves, aumentarían las becas para estudiantes o la universalización de la educación de 0 a 3 años beneficiando a 3562 niños segovianos. Y que “camina hacia una fiscalidad más justa que redistribuya la riqueza a las personas más vulnerables”.

Además de revertir el recorte de derechos civiles se amplía el presupuesto para vivienda en un 38% y se dotara con 220 millones el pacto de estado contra la violencia de genero.

El responsable socialistas ha pedido que el PP en la región se deje de disputas con la Junta y no entiende como en el caso de la unidad satélite de radioterapia el consejero de sanidad no compromete ni presupuesto, ni modelo ni plazos para este servicio en la provincia y dos días después el alcalde de Salamanca y presidente del PP promete esta unidad para el año que viene “por eso les pido que dejen de engañar con un tema tan sensible que siempre prometen en época electoral” enfatizaba Aceves.

Por último el dirigente socialista califica “como miopía política del PP y nulo proyecto de ciudad” su apuesta por sembrar dudas con la llegada al CAT de Indra. Considera negativa la estrategia del PP respecto al CAT y “mientras en contraste el proyecto Segovia 21 que puede convertirse en el gran fisco de gasto público sin ninguna utilidad” concluía.