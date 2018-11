Sonia Martín explica que todo está autorizado y aprobado por la intervención municipal de Cuéllar

La concejal de Cultura de Cuéllar, Sonia Martín, considera que la carta fechada en 22 de junio de 2017 de la Federación Española de Belenistas “acredita lo que hemos contado” y manifiesta no tener ningún problema en seguir explicando y debatiendo el asunto. Además ha manifestado sorpresa por el problema que se está creando, “que se está haciendo de una cosa que personalmente me parece tan sencilla”, ha añadido.

Martín ha explicado que en ningún momento ha ocultado que acudía a los congresos como concejal. “No tengo porque ocultar nada porque nada malo he hecho ni estoy haciendo. No voy a dimitir porque me he ajustado a mi cargo y he hecho correctamente lo que tenía que hacer. Habrá gente que le parezca bien o mal y lo respeto porque esto es democracia”. Además ha insistido en que acude a los congresos “a representar a mi pueblo, ver cómo funcionan estos congresos, a aprender, ver cómo funcionan otras asociaciones, cómo se involucran otros ayuntamientos y poder traer todo esto a Cuéllar. He ido a saber cuánto cuesta un congreso y si Cuéllar tiene posibilidades de tener un congreso y es lo que he hecho”. Por otra parte, la concejal ha matizado que es un gasto aprobado por el alcalde y por la intervención municipal. “Todo está autorizado y aprobado, hay partidas de protocolo, de Cultura y estos gastos como son menores no se llevan a comisiones, lo ha aprobado el alcalde y ha pasado por intervención y no ha habido ningún problema, el problema se está creando ahora, porque ellos –refiriéndose al PSOE- creen que no lo debería de haber asumido el Ayuntamiento”.

Es conocido por los vecinos de Cuéllar que la concejala ya formaba parte de la asociación de belenistas antes de ser concejala. En este sentido ha considerado que “en Cuéllar teníamos un handicap que era que la Navidad estaba muy floja porque no teníamos mucho más que ofrecer. La asociación de belenistas ha trabajado para ofrecer belenes abiertos, había una serie de congresos en los que podíamos participar y aprender… y creo que Cuéllar ha dado una vuelta del 180% en diciembre y si no que se lo pregunten a los hosteleros y vean los autobuses que vienen”, ha insistido Martín refiriéndose de nuevo a las más de 20.000 visitas que recorrieron la ruta de belenes el pasado año.

“Me están pidiendo la dimisión por trabajar, lo único que estoy haciendo es trabajar y que mi pueblo sea referente en el mundo de los belenes, y lo haré igual cuando sea la magia y la feria del libro” ha explicado. “Ahora estamos entrando en un juego político y a mí no me vale, no es momento de hacerse la foto, la mejor foto es el trabajo que hemos hecho. No tengo ningún problema en explicar los importes y lo que nos han solicitado porque todo está registrado en el Ayuntamiento. Pero lo único que estoy haciendo es trabajar por y para mi pueblo”.

Por último la concejal ha comentado que este año se han enviado dípticos con las rutas de belenes a todos los colegios de Segovia y Valladolid y se podrán encontrar en Intur. “Vamos a tener una magnifica ruta de belenes apoyada por el Ayuntamiento y la Diputación. Del 1 de diciembre al 7 de enero lo más recomendable es venir a Cuéllar”. Este año habrá belenes en el convento de Santa Clara y en la iglesia de San Miguel y en los espacios públicos de Tenerías y la sala Alfonsa de la Torre. “Una ruta que pocos sitios de Castilla y León tienen. Valladolid es una gran ciudad, y tiene una buena ruta pero no tan consensuada como la de Cuéllar. Vamos a cuidar lo que tenemos y si quieren ir a por mí personalmente, es época de elecciones y ni siquiera sé si iré en las siguientes. No he hecho nada malo, nunca lo he escondido” ha concluido.