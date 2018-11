Santa Catalina reabre sus puertas este domingo tras 14 años de cierre

Tras un periodo de más de 14 años cerrada al culto, concretamente desde el día 3 de junio de 2004, la iglesia de Santa Catalina de Alejandría volverá a abrir sus puertas este domingo, 25 de noviembre, recuperando de esta forma la ciudad para su uso y disfrute uno de los templos con mayor carisma y calado en el corazón de todos los sevillanos.

Declarada Monumento Nacional el 5 de septiembre del año 1912, aparte de estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), este templo es una de las joyas más relevantes del estilo gótico-mudéjar que atesora la capital hispalense.

Con motivo de su reapertura, la parroquia de San Román y Santa Catalina, ha preparado un amplio programa de actos litúrgicos y culturales que se desarrollarán desde este mismo sábado, 24 de noviembre, y hasta el próximo domingo 2 de diciembre, abriendo el templo sus puertas cada día a las 18:00 horas. La agenda de los actos más destacados es la siguiente:

Sábado, 24 de noviembre

10:00. Traslado público de la Cruz Parroquial desde el templo de San Román hasta el de Santa Catalina. Itinerario: Plaza de San Román, Sol, Plaza de los Terceros, Capataz Manuel Santiago e iglesia de Santa Catalina.

11:00. Traslado de forma privada desde San Román a Santa Catalina de las imágenes de Ntra. del Carmen y Ntra. Sra. del Rosario.

17:00. Traslado público desde San Román a Santa Catalina de la imagen de Santa Lucía.

18:15. Traslado público desde San Román a Santa Catalina de las imágenes de la Hermandad de la Exaltación.

19:30. Ejercicio del Santo Rosario y posterior eucaristía en el templo de San Román.

Domingo, 25 de noviembre

10:30. Bando anunciador de la reapertura del templo a cargo de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos) con el siguiente recorrido: Plaza de San Román, Sol, Madre Isabel de la Trinidad (con parada en la casa natal de Santa Ángela de la Cruz), Santa Lucía, Plaza del Pelícano, Enladrillada, Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Plaza Ponce de León, Capataz Manuel Santiago e iglesia de Santa Catalina.

12:00. Misa solemne de reapertura del templo de Santa Catalina de Alejandría, presidida por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, con la intervención de José Márquez Morales, canónigo honorífico y cantor de la Santa Iglesia Catedral, acompañado de la Schola Parroquial de San Román.

Cartel realizado por Jaime Babío Núñez con motivo de la reapertura de Santa Catalina / Jaime Babío Núñez

19:00. Presentación del programa de actos y cultos de la 'Octava de Santa Catalina', así como del cartel anunciador de la misma -junto a estas líneas-, obra del reconocido artista Jaime Babío Núñez, y del cartel del certamen de marchas procesionales del 2 de diciembre, realizado por Manuel Vega González.

20:30. Primera misa parroquial con la intervención de la Schola parroquial de San Román. Preside Francisco José Blanc Castán, párroco de San Román y Santa Catalina.

Lunes, 26 de noviembre

21:15 h.: Conferencia 'Historia de una tierra' a cargo de los arqueólogos Domingo Martin Mochales, Urbano López y Jesús Martín Caraballo.

Martes, 27 de noviembre

21:15. Exaltación poética 'Santa Catalina, Sabia y Santa' a cargo de Carmen Ocaña Méndez.

Miércoles, 28 de noviembre

21:15. Concierto de música barroca a cargo de varios alumnos y profesores pertenecientes al Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Jueves, 29 de noviembre

21:15. Concierto extraordinario a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan con motivo del 75º aniversario de la muerte de Emilio Cebrián Ruiz, uno de los compositores más influyentes del pasado siglo XX en nuestra música procesional. Dividido en dos partes: 'Santa Catalina y la cultura andaluza' y 'Santa Catalina, fe y espiritualidad andaluza'.

Viernes, 30 de noviembre

17:00. Procesión de Impedidos para llevar la comunión a los enfermos por las calles de la feligresía.

21:15. Recital de música sacra a cargo de la Coral Polifónica 'Regina Coeli'.

Sábado, 1 de diciembre

11:00. Ejercicio público del Santo Rosario, presidido por el Simpecado de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario y acompañado por las mujeres de la feligresía ataviadas de mantilla, con el siguiente recorrido: Plaza de San Román, Sol, Plaza de los Terceros, Capataz Manuel Santiago e iglesia de Santa Catalina.

20:30. Llegada a Santa Catalina de la 'Cruz de los jóvenes' tras su estancia en todos los templos de la feligresía y misa parroquial cantada por el Coro de la Hermandad de la Divina Pastora de Capuchinos.

23:45. Interpretación de los Ministriles desde la torre de la iglesia de Santa Catalina, a cargo del quinteto de metales de la Agrupación Musical Santa Cecilia.

Domingo, 2 de diciembre

9:00. Laudes en el templo de Santa Catalina.

12:00. En San Román, misa de Familia y posterior entrega de premios del concurso infantil de poemas y dibujos sobre Santa Catalina, organizado por la parroquia.

13:30. Misa de acción de gracias cantada por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora.

14:30. Certamen de marchas procesionales en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba (Plaza del Peregil), cuyos beneficios del ambigú irán destinados, íntegramente, a Cáritas parroquial, con la participación de las siguientes formaciones musicales: BCT de Las Cigarreras, Agrupación Musical María Stma. de las Angustias Coronada (Los Gitanos), A.M. Santa María la Blanca(Los Palacios), Banda Municipal de Coria del Río, A.M. Ntra. Sra. de la Estrella (Dos Hermanas), A.M. Santa Cecilia, A.M. Ntro. Padre Jesús de la Redención, BCT San Juan Evangelista de la Esperanza de Triana y A.M. Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos).

Todas las formaciones participantes accederán al escenario cada 30 minutos, realizando previamente un pasacalles con el siguiente recorrido: Plaza de la Encarnación, Imagen, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Iglesia de Santa Catalina, Juan de Mesa, Plaza Ponce de León y Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.

20:30. Misa parroquial cantada por la Schola Parroquial de San Román. Preside Francisco Moreno Aldea.