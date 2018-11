Juan Marín garantiza que el PP le apoyará para cambiar el gobierno

Juan Marín ha este visitado en su sexto día de campaña las provincias de Sevilla y Jaén. Por la mañana, el candidato naranja ha mantenido un encuentro con dirigentes de la Federación de Arroceros de Sevilla en Isa Mayor (Sevilla), donde se abre el arrozal más extenso de Europa a las puertas de Doñana, cuyas marismas, penetradas por Guadalquivir, inspiraron la película de la isla mínima. Allí, dando un paseso por una de las fincas donde se cultiva arroz, ha recogido las demandas del sector, que pide más apoyo de las administraciones para culminar las obras de infraestructuras hídricas pendientes, eliminar trabas burocráticas y acabar con el saqueo en el campo. "Hemos escuchado al sector que ha pedido sentirse seguro y apoyado por el gobierno de España y de la Junta", cosa de lo que adolecen, según Marín, quien se ha comprometido con ellos a arbitrar medidas de "control y seguridad" que los arroceros reclaman. Marín pedia al adversario del PP que si quiere ser su vicepresidente "que tenga paciencia, llegaremos al día dos, hablaremos cuando se den esos resultados e intentaremos llegar a un acuerdo. Pero vuelvo a lo que decía al principio, cada uno tiene que ser responsable de lo que dice". El líder naranja reitera que Juan Manuel Moreno Bonilla no ha desmentido sus declaraciones sobre ese ofrecimiento para formar parte de un futuro gobierno de Ciudadanos.

El candidato naranja ha mostardo su certeza de que Juan Manuel Moreno Bonilla va a apoyarlos "y nos va a dejar la oportunidad que va a tener Andalucía de querer cambiar de gobierno después de 40 años".

En clave política, Juan Marín, a preguntas de los periodistas, ha reiterado que no apoyará a Susana Díaz porque ella "no cree en la regeneración política" y Andalucía necesita un proyecto de cambio limpio, cuyos dirigentes no metan "la zarpa" en temas turbios o mangoneen la justicia, y está seguro de que juan Manuel Moreno Bonilla le apoyará, aunque el candidato popular se haya tomado a chiste lo de la vicepresidencia.