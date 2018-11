El Consejo de Bandas celebra los actos de su patrona, Santa Cecilia

Este jueves, 22 de noviembre, se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música y, como cada año, el Consejo de Bandas de Sevilla ha organizado una serie de actos que culminarán con los habituales conciertos del fin de semana.

Antes, este mismo jueves, a partir de las 20:30 horas, la Basílica de La Macarena acogerá una eucaristía tras la cual tendrá lugar la actuación de La Centuria, la banda de cornetas y tambores de la cofradía de San Gil. El repertorio será:

-'Llora Sor Ángela', de Francisco Javier Navarro Blanco.

-'María', de Manuel Esteban Martín.

-'Ego Sum', de Francisco Japón Rodríguez.

-'Roma', de Francisco Moraza Cienfuegos, actual director de La Centuria Macarena.

Este acto será el que inauguré los días de celebración en honor a Santa Cecilia por parte de las formaciones sevillanas, continuando en el fin de semana con los certámenes que se celebrarán en el Parque del Turruñuelo y los Jardínes del Valle.

El sábado en El Turruñuelo

La cita del sábado 24 de noviembre en el Parque del Turruñuelo dará comienzo a las 16:00 horas, actuando por este orden las siguientes formaciones: BCT Juvenil de La Centuria Macarena, AM Juvenil María Stma. de Las Angustias (Los Gitanos), Agrupación Musical Veterana de Sevilla, BCT Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), BCT Cristo de la Sangre, AM Virgen de los Reyes, BCT Centuria Macarena, BCT Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras) y la BCT Ntra. Sra. del Sol.

Se dispondrá de ambigú con selecta nevería, cuyo beneficios estarán destinados a la Bolsa de Caridad de la Hermandad de Madre Dios del Rosario, patrona de Capataces y Costaleros.

Y el domingo en los Jardines del Valle

Por su parte, la cita del domingo 25 de noviembre, en este caso en los Jardines del Valle, será en horario matinal. El certamen, cuyos beneficios se destinarán a la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de Los Ángeles (Los Negritos), arrancará a las 12:30 horas con las actuaciones de: AM Ntro. Pade Jesús de La Salud (Los Gitanos), BCT Pasión de Cristo, BCT San Juan Evangelista, AM María Stma. del Rocío, AM Ntra. Sra. de La Encarnación, BCT Stmo. Cristo de las Tres Caídas y AM Ntro. Padre Jesús de La Redención.