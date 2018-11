Posteguillo, emperador del Planeta

Santiago Posteguillo, profesor titular en la Universitat Jaume I de Castellón y especializado en la novela histórica, espera que este galardón permita que sus obras puedan llegar a gente no familiarizada con el género.

"Éste es un premio a todo un género, que demuestra que la novela histórica también tiene calidad literaria y prestigio". Posteguillo todavía sigue intentando asimilar la situación, que califica como "un sueño hecho realidad" y "un acicate y un estímulo" para seguir adelante.

"Es impresionante estar en una lista junto a Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Terenci Moix o Ana María Matute; ahora habrá que trabajar muy seriamente para no desmerecer esa lista", señala el autor, que ha confirmado que lleva meses trabajando sobre una novela ambientada en Roma

"Yo, Julia", la novela galardonada con el Premio Planeta 2018, recoge la historia de Julia Domna (160-217), quien fue, probablemente, la emperatriz más poderosa de la Roma imperial pero, a pesar de ello, ha sido injustamente olvidada por la historia.

Posteguillo conoció la figura de Julia Domna estudiando las dinastías del Alto Imperio Romano y se adentró más en ella a través de la biografía "Julia Domna: la emperatriz siria", de Barbara Levick, y, finalmente, buscó la única obra de teatro en 1800 años que reflexionaba sobre ella, publicada en 1903.

"Busqué esa obra de teatro en la sección de libros raros de la Universidad de Cambridge y tardaron más de veinte minutos en encontrarla: estaba mal catalogada", afirmó el ganador del Premio Planeta, al que esta circunstancia hizo reflexionar sobre cuántos años había pasado ese libro sin ser leído.

El escritor valenciano Santiago Posteguillo / Cadena Ser

"En la historia de Julia Domna hay olvido sobre olvido sobre olvido", lamentó Posteguillo, que aseguró que fue entonces cuando se rebeló ante esta situación y, tras decirse a sí mismo que "esto no puede ser", fue "por la calle del medio" y, a mediados de 2015, empezó a escribir la novela.

Tanto "Yo, Julia" como la novela finalista, "Un mar violeta oscuro", de Ayanta Barilli, tienen en común, entre otros aspectos, el papel protagonista de la mujer, una hecho que enlaza con un momento de reivindicación de las voces femeninas en la literatura y a lo largo de la historia.

"Es una feliz coincidencia, ya que yo empecé a escribir esta novela en 2015 y, aunque los movimientos a favor de la igualdad ya estaban ahí y cada vez tenían más fuerza, fue el #MeToo, en 2017, el que produjo la eclosión que ahora estamos viviendo", señala Posteguillo.

El autor tiene en su haber otras dos trilogías de gran éxito ambientadas en Roma, en las que profundizó en otras dos figuras olvidadas por la historia: Escipión el Africano, siempre a la sombra del general cartaginés Aníbal, y Trajano, homosexual y el primer emperador romano de origen español.

Filólogo, lingüista y doctorado por la Universidad de Valencia, Posteguillo agradece a sus estudios de escritura creativa en Estados Unidos su estilo narrativo, que él mismo define como "de agilidad americana y precisión europea".

"El día de la gala de entrega del Premio Planeta me desperté a las seis de la mañana, di cuatro horas de clase, cogí el tren a Barcelona, recibí el premio, di dos ruedas de prensa, hablé con los medios y volví a Valencia para dar clase al día siguiente", recordó el galardonado.

En las clases del día siguiente, sus alumnos lo recibieron entre aplausos y le preguntaron si dejaría de ser profesor, ante lo que Posteguillo no dudó. "No, no quiero, me rebelo ante ello; dar clase me ata a la realidad y me mantiene vivo".

Este profesor de Filología Inglesa seguirá llevando en la solapa su pin de la Universitat Jaume I y, terminada la vorágine posterior al Premio Planeta, volverá a su rutina. "Explicar por la mañana a clásicos como Charles Dickens o Ernest Hemingway y, por la tardes y las noches hacer yo, modestamente, mi literatura", dice Posteguillo.