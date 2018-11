La Movida homenajea a The Beatles

With The Beatles es un evento cultural y artístico en torno a la figura del grupo musical más laureado de la historia, The Beatles, protagonizado por artistas valencianos de diversas disciplinas artísticas: música, danza, literatura e ilustración en un mismo espacio.

El evento está creado y organizado por La Movida Valenciana. Se trata de una plataforma formada por músicos de las grandes bandas del pop-rock local de los 80 y 90, unidos para promover la realización de conciertos y eventos culturales en los que la mejor música de todos los tiempos es la principal protagonista. La garantía de su profesionalidad está constatada por su dilatada trayectoria en los escenarios y la amplia y exitosa organización de eventos de este tipo desde el año 2008 (más de 15 festivales realizados en Valencia y otras poblaciones).







