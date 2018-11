El PP propone una comisión de investigación sobre las gradas de Viveros

El Grupo Popular municipal solicitará en el pleno del Ayuntamiento la creación de una comisión de investigación para esclarecer los trámites administrativos que llevaron a la instalación de las gradas de los conciertos de Viveros de 2017, en cuyo montaje murió un trabajador y en cuya causa judicial está imputado el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Los populares no entienden la falta de reacción y de explicaciones y sobre todo, no saben porque las gradas no aparecían en el concurso público, por lo que quieren conocer qué acuerdos alcanzaron los promotores con la concejalía.

Su portavoz, Eusebio Monzó, explica que se ha intentado ocultar la sanción de casi 41.000 euros de Inspección de Trabajo y que si se ha sancionado al consistorio es porque se le considera responsable de la cesión del espacio. Por lo tanto pide que se aclaren las circunstancias y se acabe con la falta de información. Monzó respeta las decisiones judiciales y la presunción de inocencia y le gustaría que se respetara en todos los casos.

Monzó asegura que pidieron en el pleno que el Ayuntamiento se personara en la causa judicial pero no lo han hecho y ellos tampoco lo harán. Ahora será precisamente el mismo pleno municipal el que deberá aprobar o no la creación de esta comisión.

Sobre la imputación de Fuset también se ha pronunciado una de las socias de gobierno. La portavoz de Valencia en Comú, María Oliver, cree que debe ser Compromís quién decida si sigue en su cargo o no.

Oliver explica que cada formación tiene sus líneas rojas, en el caso de Valencia En Comú marcada en el momento en el que se abre juicio oral contra algún edil. La portavoz asegura que son los tribunales los que tienen que decidir qué responsabilidades se derivan de estos hechos y que su formación no va a imponer nada.