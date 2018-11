València en Comú pide más voz a Ribó en el Gobierno municipal

La portavoz de Valencia en Comú, María Oliver, pide al alcalde Joan Ribó la creación de un espacio de decisión donde esté representada su formación en los temas derivados de las relaciones entre consistorio y el puerto de la ciudad.

Dice Oliver que no tiene información de las reuniones del alcalde y del concejal del área, el socialista Vicent Sarrià, con la autoridad Portuaria y no se pacta una postura previamente con todo el gobierno municipal. Les preocupa que la ciudad lleve unos ritmos y el puerto otros.

Creen que la ampliación del puerto no se puede llevar a cabo sin tener resueltos los accesos y que la V-21 no se puede utilizar para hacer un acceso temporal de camiones a este enclave. Oliver se muestra decepcionada con Compromís, porque no está defendiendo lo que dijo que iba a defender en su programa electoral, con el que más similitudes tenían, precisamente en la defensa de la huerta.

También la concejal Neus Fabregas, presente en el desayuno informativo que València en Comú ha ofrecido ante los medios, aseguraba que ha echado en falta más apoyo de los socios de gobierno en temas como la inmigración.

María Oliver asegura que volvería a firmar el Pacto de la Nau pero esta vez lo plantearía más por objetivos concretos que por áreas de trabajo. Habla Oliver sobre todo de Urbanismo, porque cree que hay que trabajar para que se aleje lo máximo de la especulación que, a su juicio, propició el PP.

De hecho, sobre la Torre Eólica que se proyecta en La Marina, dice Oliver que si alguna empresa quiere una pancarta de 160 metros de altura con un impacto paisajístico de alto nivel primero habrá que "querer tenerlo" y en ese caso hacer un concurso público. Desde Valencia en Comú, están en contra de la proliferación de grandes torres, como la que también se prevé en el PAI del Grao, con 45 alturas, porque se están planteando de manera segmentada y no con una visión del conjunto de la ciudad.

Todavía no se ha decidido si València en Comú como tal seguirá como marca o finalmente se integrará dentro de Podemos. Se tendrá que debatir en asamblea el mes que viene porque la formación tiene su autonomía aunque comparte con Podem el 90 por ciento de la militancia. Están abiertas todas las opciones: concurrir a las elecciones municipales por separado, en confluencia o integrarse.

La respuesta de Compromís

Por su parte, fuentes de Compromís afirman que las diferencias deben abordarse en la gestión del día a día, debatiendo y dialogando también con los ciudadanos, y que es mucho más productivo analizar las acciones de gobierno en el seno del gobierno municipal.

Dicen que Compromís será leal con sus socios de gobierno por responsabilidad institucional y porque creen en la estabilidad del Gobierno de la Nau, por lo que no serán ellos quienes pongan en peligro la voluntad de los ciudadanos de tener un gobierno progresista tras 24 años del PP. Tampoco en campaña electoral, porque "no todo vale para conseguir un puñado de votos". La formación, que encabeza en el ayuntamiento el alcalde Joan Ribó, cree que la gestión de cada delegación tiene sus propios responsables, en la figura del concejal o concejala que asumió las competencias. Por tanto, no cabe responsabilizar a otros compañeros de gobierno de las propias acciones o inacciones.