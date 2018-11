En octubre de 2017 se descurbió el primer objeto interestelar que ha identificado el hombre. "Es posible que no sea el primero que entra en nuestro Sistema Solar, pero no tenemos la capacidad de observar todo el espacio", asegura Wicho, fundador de Microsiervos y socio de Divulgacción. Recibió el nombre de Oumuamua, que significa “primer mensajero”, en hawaiano.

Este objeto interestelar se ha convertido en uno de los mayores misterios de la astrofísica en el último año. "Puede ser un cometa, el resto de un planeta desaparecido... o una nave espacial, aunque es poco probable", señala Wicho, para después afirmar: "Lo de que es una nave espacial nace de un estudio que no tiene revisión por pares, es decir, que lo podíamos haber hecho tú o yo, y es obra de un científico que tiene un proyecto de velas solares que servirían para lanzar una sonda al espacio".

En el caso de Omuamua, en su paso más cercano al sol, no presentó la característica de los cometas, un halo de hielo y polvo que expulsan cuando se calientan al acercarse a una estrella; este punto y que no contemos con telescopios suficientemente potentes para observarlo con detalle, deja abierta esa posibilidad, aunque poco probable. "Todos los 'aerotrastornados' como yo estamos deseando que sea Rama (nave espacial de la novela de Arthur C. Clarke, 'Cita con Rama'), la nave del conde Dooku de la Guerra de las Galaxias o un destructor imperial... pero lo más probale es que no lo sea". Wicho añade: "Es como la tetera de Russel, puede que haya una tetera de porcelana que οrbita alrededor del Sol, podemos creerlo, pero de momento es imposible de probar".