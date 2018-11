Narváez, una apuesta segura por la calidad

Juanjo Narváez ha demostrado que anda sobrado de calidad. El golazo frente al Deportivo este lunes dejó detalles de delantero puro, y es que en su etapa como jugador del Madrid Castilla, con Zinedine Zidane de entrenador, era su posición ideal. Al colombiano, que recientemente obtuvo el pasaporte español, no se siente a disgusto en la banda izquierda, pero el hecho de haber sido punta le abre un abanico de posibilidades a nivel individual y colectivo. De hecho, Narváez ha jugado de mediapunta, extremo y delantero. El futbolista rojiblanco ha explicado su trayectoria: "Cuando empecé me gustaba jugar un poco más arriba, pero me siento bien en la banda. Cuando vine al Madrid Castilla -Zidane era el entrenador-, jugué de delantero centro, pero al firmar con el Betis retrasé mi posición".

Pensando en la cita de este sábado en Tarragona, Narváez entiende que va a ser un duelo muy difícil por las necesidades del Nástic. El conjunto de Enrique Martín Monreal cierra la clasificación, con nueve puntos, y está obligado a ganar al Almería para no descolgarse. Sin embargo, los números rojiblancos a domicilio son negativos, con cinco derrotas en siete encuentros: "Cuando juegas fuera de casa son detalles los que determinan los partidos. Quizá nos ha faltado fortuna, porque el equipo propone y corre, pero no se han dado los marcadores". Comenta Narváez que ganar lejos del Mediterráneo no es tan fácil como pueda parecer: "A todos les cuesta ganar fuera, y es fruto de la dificultad de la categoría. Nosotros nos tenemos que adaptar a cualquier campo y queremos volver a puntuar".

Acepta su rol. Ha sido titular en cinco partidos, entre los que se encuentran dos de la Copa del Rey, y ha marcado dos goles en Liga, frente a Las Palmas y Deportivo. Adaptado completamente a la categoría, el extremo colombiano siente que en el Almería todos parten en igualdad: "Puede parecer que un jugador va al banquillo porque no lo ha hecho bien, pero no es así. El míster decide según las circunstancias de los partidos y cada semana trabajamos para ser titulares".

El Almería está a cinco puntos del descenso y a cuatro del Play Off. En el ecuador de la clasificación, los rojiblancos permanecen alerta a pocos días de un partido que se presenta muy difícil en el Nou Estadi: "El Nástic es un equipo que vive una situación complicada. Aquí ganas y te vas arriba, pero si pierdes entras en la zona baja. Ellos van a tratar de revertir la dinámica contra nosotros a toda costa".