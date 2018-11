Nauzet Alemán: "Herrera hará equipo"

El ex mediocampista grancanario, Nauzet Alemán, uno de los jugadores que logró el último ascenso de la Unión Deportiva a Primera División con Paco Herrera en el banquillo, reconoció en Cadena Ser Las Palmas que "soy muy optimista con el equipo" ya que para él "no se está tan mal como lo pintan" y que encima "tiene una capacidad de reacción brutal". También entiende que "con este relevo de entrenador habrá un cambio de chip en el grupo que vendrán bien porque tocará otra vez ponerse las pilas para que el nuevo entrenador te tenga en cuenta; es algo que siempre ha sido así con la llegada de un nuevo entrenador", manifestó.

"Es verdad que en algunos partidos ha parecido que no se ha estado a la altura por lo mucho que esperamos de ellos", añadió, pero "por plantilla y presupuesto todos estamos convencidos de que darán ese pasito adelante; confiamos totalmente en que eso llegará", manifestó.

Estima que "tenemos muy buenos futbolistas y ahora lo que falta es poder encajar bien algunas piezas" mostrándose confiado en que "el míster sabe gestionar todo para poder mejorar el rendimiento de los chicos que tienen un nivel alto y que seguro que a muchos equipos tanto de Primera como de Segunda les gustaría tener en sus plantillas”.

No negó que "entre comillas, sí que me sorprendió el regreso de Paco; la verdad es que no esperaba que fuera a volver tan pronto después de tres años, pero es verdad que con el trabajo que hizo aquí ascendiendo al equipo es algo normal. Me alegré mucho por él porque pasamos un año espectacular con él en el banquillo; está sobradamente capacitado para poder subir al equipo otra vez".

Su experiencia con el técnico catalán le vale para asegurar que es "un muy buen gestor de grupo en todos los sentidos. Habla mucho con los jugadores y suele rotar. Mide mucho contra quién juega, pero sin perder nuestra esencia. Siempre le dio mucha importancia a los futbolistas logrando hacerles sentir bien y que son importantes. Si logra eso con este grupo tiene mucho ganado, pero estoy seguro que lo logrará porque en eso él lo hacía muy bien y nos tenía enchufados".

El año del ascenso "empezamos muy bien y le dio entrada a muchos jugadores. En diciembre llegó Jonathan Viera y jugamos un muy buen fútbol. El premio fue subir, aunque es verdad que nos costó porque todos sabemos que la Segunda es complicada. Para mí está plenamente capacitado para volver a lograr el ascenso".

A ocho del líder y a siete del segundo puesto de ascenso directo entiende que "no lo va a tener fácil, pero trabajará duro para convencer al futbolista a confiar en el trabajo que hacen y de que están capacitados para poder sacarles el mejor rendimiento a todos. Es un gran motivador que sabe cómo hablar y transmitir las cosas a los jugadores para sacar lo mejor de ellos. A nadie se le escapa la trayectoria que tuvo en Segunda, que ha sido exitosa".