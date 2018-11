Iván Rodríguez: "Ha sido fácil porque tenía claro que quería seguir"

El defensa del Málaga Iván Rodríguez, que renovó recientemente hasta 2022, comentó que “personalmente me siento muy bien, del equipo no te puedo decir lo contario. Estoy muy cómodo y muy contentos todos de como va la cosa. Ha sido fácil porque en principio yo tenía claro que quería seguir aquí, estoy muy cómodo y el club lo ha puesto bastante fácil porque lo que ha habido un entendimiento rápido. Así que muy bien. Personalmente no estaba preocupado por la renovación pero es importante este paso para mí y ahora está claro que hay que centrarse en el objetivo del equipo. Ha cambiado todo mucho tanto en el Club como en todo y es importante acordarse del camino que llevo”.

Un año redondo

“Es mucho más difícil, pero yo siempre he estado preparado para este momento. Desde que llegué al equipo he intentado hacerlo lo mejor posible. Sabía que este tenía que ser mi año y lo está siendo. He estado a las puertas de la primera plantilla varias veces. Estoy más preparado que otras veces y a la vista está que esta ha sido la definitiva. El proceso de lesión me ha hecho madurar y cambiar como jugador”.

El Extremadura

“Nosotros sabemos que en su campo es un gran equipo. No nos centramos en ningún jugador en particular. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y los resultados saldrán. En casa lo estamos haciendo bastante bien y fuera, aunque hacemos buenos partidos, por pequeños detalles… Pero es la asignatura pendiente y nos vendría bien sacar los tres puntos porque luego tenemos un rival complicado y si hacemos las cosas bien fuera podremos hacer un partido mejor ante el Granada”.

Mensaje para los jóvenes de La Academia

“Que sigan su trabajo, su camino. No es fácil, no todos los jugadores llegan, pero el Málaga es un buen sitio para llegar arriba porque se cuenta bastante con la cantera. Somos de los equipos más jóvenes de la Segunda División y creo que es un espejo muy bonito para los que vienen de abajo”.