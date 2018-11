La investigación por el ático de Ignacio González continuará en Estepona

La Audiencia de Málaga ha admitido el recurso interpuesto por los investigados en la causa que seguía el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona por la compra de un ático en la localidad malagueña de Estepona por el que fuera Presidente de la Comunidad de Madrid. El Juzgado se había inhibido a favor de la Audiencia Nacional pero tras el recurso de los investigados, la Audiencia de Málaga indica que debe ser el Juzgado de Instrucción de Estepona el que continúe con la causa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona acordó en abril de este año la inhibición del procedimiento al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, en relación a la investigación por la compra de un ático en Estepona. El Juzgado se inhibió tras la petición de la Fiscalía de Málaga, que entendía que temporalmente esa causa se conectaba con la que investiga presuntas irregularidades en torno a la gestión económica del Canal de Isabel II.

La Audiencia de Málaga considera que esa relación de temporalidad no es suficiente para la inhibición. Así, recuerda que el Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional ya indicó que “los hechos que se investigan en Estepona nada tienen que ver con sus diligencias”, y tampoco el Juzgado de Estepona “conoce cual es el objeto de las diligencias que se siguen en el Juzgado Central, y su conocimiento deriva única y exclusivamente de informaciones periodísticas”.

En este sentido, el auto de la Audiencia de Málaga indica que el Tribunal Supremo ha recordado que “tiene que existir para apreciar la conexión delictiva identidad subjetiva que no existe en aquel caso, en el que como en este no hay completa coincidencia entre los denunciados”, en cuanto que no consta que dos de los investigados en la causa de Estepona lo estén en la Audiencia Nacional, y tampoco objetiva, “no ya porque no conozcamos el contenido de la investigación, sino porque el Juzgado Central de Instrucción comunica que la adquisición del ático no son objeto de su investigación”.