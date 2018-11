Proponen declarar persona "non grata" a María Dolores de Cospedal

Los concejales no adscritos de la Corporación Municipal de Talavera, van a presentar al próximo pleno ordinario una moción para declarar persona "non grata" a la ex presidenta del Partido Popular de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal y que el Gobierno del Ayuntamiento se abstenga en organizar cualquier acto institucional que cuente con su presencia.

Los ediles no adscritos, consideran que las últimas noticias de corrupción y espionaje vinculadas al ex comisario Villarejo en las que se ha visto envuelta Cospedal, afectan de manera muy negativa a la legitimidad de las instituciones y la imagen de Talavera.

Grabaciones, casos de espionaje y determinados comportamientos causando daño a la población castellano manchega y talaverana, por lo cual, los concejales no adscritos proponen que se apruebe esta declaración.

De otro lado, van a presentar también a la sesión plenaria, una segunda moción relativa a la celebración de unas jornadas informativas en la Universidad sobre la salud y la tecnología 5 G, abiertas a toda la ciudadanía en la que se de la suficiente información sobre este tema y como puede influir dicha tecnología en las personas.