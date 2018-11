Aprobado el plan de residuos de Álava que apuesta por reducir a la mitad el "despilfarro" alimentario

El Plan de Prevención de Residuos Urbanos ha sido aprobado este miércoles en las Juntas Generales. A partir de ahora, Álava se pondrá en marcha para lograr los objetivos de reciclaje establecidos por Europa para 2030: un 60%. Para 2020, el reciclaje tendría que ser del 50%, pero Álava ahora apenas llega al 32%. El plan prevé nuevas infraestructuras, una nueva planta de reutilización y dos plantas de compostaje. Uno de sus objetivos principales es terminar con el "despilfarro" de alimentos que se tiran a la basura.

Las principales fuerzas del gobierno PNV y PSOE, así como el PP, han votado a favor del dictamen, mientras que EH Bildu, Podemos e Irabazi no lo han apoyado.

"A este plan le falta realismo, para hacer ese cambio radical hace falta la creación de empleo verde, personas que conciencien sobre este tema. Pedimos incrementar 10 millones más, sino hacemos este esfuerzo el plan queda a medias", explica Kike Fernández de Pinedo, portavoz de Eh Bildu.

Ante esta propuesta, Roberto González Muro de PNV ha dicho que "a nosotros no nos parece realista la enmienda del empleo verde porque no garantiza sus objetivos gastando 10 millones. No lo podemos tomar en serio".

Podemos considera que el plan no está lo suficientemente financiado. "Para ampliar Mendizorrotza hay un presupuesto de 7 millones, en cambio para el plan no hay dinero. Cuando se quiere, se saca el dinero" apunta María del Mar Roldán, portavoz de Podemos. Mientras que en Irabazi, creen que es un plan poco ambicioso y que algunas de las enmiendas que habían propuesto y que se iban a aprobar han sido rechazadas en el último momento.

Finalmente, el dictamen ha salido adelante con 30 votos a favor y 20 en contra y el diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Josean Galera ha querido felicitar a todas las personas y organismos que han colaborado en este plan: "Quiero felicitar a la ciudadanía alavesa , ya que la política europea en materia de residuos es una de las mas exigentes a nivel mundial y alinearse con estos objetivos es uno de los retos para Álava que solo podremos llevar a cabo con la colaboración interinstitucional y ciudadana".