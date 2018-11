"La UTE de limpieza no cumple lo acordado y nos amenaza con despidos"

Los trabajadores de limpieza de Vitoria-Gasteiz han convocado una huelga indefinida a partir del 2 de diciembre. Entrevistamos en 'Hoy por Hoy Vitoria' a Juan Carlos Mateos, presidente del Comité de trabajadores y a Miguel Ángel Ustios, miembro del Comité. Escúchalo aquí:

Los trabajadores de la UTE de limpieza de FCC-GMSM ven complicado esta vez parar la huelga, ya que vistos los precedentes, "no se fían de la contrata". Aseguran que la UTE no sólo les amenaza con no cumplir lo acordado sino con destituciones. "A mi como presidente me lo han dicho, asegura Mateos. "Si se alarga el plazo con el Ayuntamiento para rescindir el contrato empezarán con despidos como medida de presión".

Han querido dejar claro que "la huelga no es contra el Ayuntamiento o la ciudadanía. Es desagradable tener que hacerla. No la hacemos por las negociaciones con la UTE sino por reclamar lo acordado", expone el presidente del Comité de trabajadores.

El próximo lunes 26 de noviembre se reunirán con el Ayuntamiento para intentar buscar una solución que, a priori, parece difícil.

Los empleados reclaman lo prometido en septiembre cuando se paralizó la anterior huelga. Condicones laborales relacionadas con el pago de los días por asuntos personales, jubilaciones parciales, contratos relevo, contrataciones o perfiles profesionales.