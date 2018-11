ANPE "agotará la vía judicial" por los despidos de los interinos a final de curso

"Tras el procedimiento prejudicial del Tribunal de Justicia Europeo respecto a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre la duración de los contratos de los funcionarios interinos y el cese o no durante el periodo del verano, la asesoría jurídica de ANPE estudiará en profundidad el alcance de la decisión del Tribunal Europeo al respecto, y anuncia que agotará la vía judicial", según ha explicado el sindicato en nota de prensa.

ANPE Castilla-La Mancha anunciaba el pasado lunes "la consecución de una sentencia favorable, en la provincia de Cuenca, que reconoce el derecho económico y administrativo a las docentes interinas que interpusieron el contencioso, con una retroactividad de 4 años. Pese a la resolución del Tribunal Europeo, ANPE entiende que no afectaría al contenido de la sentencia ganada por el sindicato, pues recoge, en los fundamentos de derecho lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia del 11-6-18 que, entre otras muchas cuestiones, considera literalmente “nulo de pleno derecho el cese el 30 de Junio de profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para todo el curso escolar, sin pagarles los meses de Julio y Agosto. Al cesar a los funcionarios docentes interinos en junio, queda truncada la relación laboral cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de su puesto de trabajo". Pese a la jurisprudencia que ha sentado el Supremo que deja claro que para el territorio nacional los interinos contratados en septiembre hasta el 30 de junio deben percibir los meses de verano, desde ANPE lamentan que el fallo europeo no reconozca la recuperación del Acuerdo de ANPE-MEC de 1994, por el que los interinos con más de 5 meses y medio percibían los meses de verano, y que fue suspendido sin previa negociación".