'25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer'

El próximo domingo 25 de Noviembre se va a producir una importante reunión internacional convocada por la Unión Europea sobre el Brexit, que afectará a muchos países y especialmente a nuestro Campo de Gibraltar.

Lo que no entiendo es que con los 365 días que tiene el año, ninguna cabeza pensante haya pensado que esa importante reunión va a pisar el 25N que es el Día Internacional contra las violencias hacia las mujeres y no se ha puesto la cumbre un día antes o un día después.

Los menores, víctimas invisibles de esta violencia machista, asesinados o huérfanos, porque no se piensa en sus Derechos como niños y niñas indefensos, sin protección a pesar de que 7 de cada 10 mujeres asesinadas tiene hijos pequeños.

Los escalofriantes datos de esta lacra, no son cifras, esos números tienen nombre, tienen detrás vidas sesgadas de mujeres y menores que han sufrido maltrato, humillaciones, vejaciones, y asesinatos. Además con la alarmante escalada de esta barbarie entre la gente más joven.

Los fríos datos no reflejan la dramática situación en la que viven miles de mujeres, muertas de miedo, porque no hay una verdadera voluntad de protección desde las instituciones, no hay políticas eficaces de prevención y de educación, no reciben la atención que necesitan, además de esas sentencias que cuestionan la veracidad de las víctimas o las culpabiliza directamente.

No hay una política eficaz de formación a las personas que deben impartir justicia y proteger a estas víctimas, empatizar con ellas, y sigue sin solucionarse la falta de coordinación entre Administraciones, seguridad policial, justicia y fiscalía, o profesionales de la sanidad o sociales...

Tantos fallos que están costando la vida a diario a muchas mujeres y a sus hijos o hijas pequeños y que solo han conocido el sufrimiento en sus cortas vidas.

Mientras los políticos de toda Europa tienen cosas urgentes que solucionar, que sin duda son importantísimas para la economía y para la UE, porque aquí todo es más importante que las vidas humanas que se pierden de victimas a las que no se protege, porque aquí y en Pekín, las cosas de las mujeres son cosas secundarias... no importan.

¡¡¡ BASTA YA ¡¡¡