Semana importante para UDEA y la ULB

El técnico de UDEA Algeciras, Javier Malla, señaló en la previa del encuentro de este sábado ante Basket Benahavís a las 18.00 horas en el Ciudad de Algeciras, sus impresiones ante lo que se prevé de un partido clave por el pase a la segunda fase.

La importancia del partido es tal que contará como doble con ese sistema de clasificación que además de sumar una victoria en la tabla actual, valdrá para el pase a la siguiente ronda. Semana de trabajo sin la presencia de Javi Fernández que se incorporará este viernes a los entrenamientos y donde el equipo llega de ganar en la cancha del colista, CB San Fernando.

Malla hablaba de una "posible resaca" tras el triunfo en el derbi ante la ULB y donde aún con bajas, vencieron a un "dignísimo" San Fernando. "El equipo está trabajando con ganas, ilusión y responsabilidad ante el choque de este sábado", declaraba el preparador algecireño que espera lo mejor de su rival (6-1).

Un Basket Benahavís liderado por Javi Meras que se suma a la aportación de sus jugadores americanos acompañados por la dirección de Germinal Cabrita y Benjamín Neyrat. "Son conscientes de que son un gran equipo", expresó el técnico de UDEA qe cuestionado ante la salida de Balmón y un posible refuerzo del plantel, dejó caer la posibilidad de que si el asunto económico lo permite en enero, podría completarse la plantilla.

LA ULB, A ROMPER LA MALA RACHA

Por su parte, la Unión Linense de Baloncesto se desplazará el sábado a las 20.30 horas al Pabellón de El Parque donde jugará ante DKV San Fernando (6-1) uno de los rivales más en forma de la competición.

"Es la primera vez que encajamos dos derrotas consecutivas y tenemos lesiones que nos están impidiendo dar nuestra mejor imagen", declaró Vicente González, técnico del equipo linense que ha visto "una mejora en el trabajo semanal" en su plantilla que intentará borrar las malas actuaciones de estas dos semanas anteriores.

"Hemos hablado, mejorado en todos los aspectos y hemos hecho la mejor semana de entrenamientos de la temporada", afirmó el preparador malagueño que espera una buena respuesta de los suyos en la cancha de Cimbis, la revelación del Grupo D-B de la Liga EBA. "Me están sorprendiendo sus resultados, no sus actuaciones que siempre me ha gustado como compite", concluyó.