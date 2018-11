García Núñez: "Nadie va a salir gratis del Algeciras"

El coordinador del área deportiva del Algeciras CF, Miguel Ángel García Núñez, valoró la situación institucional del conjunto albirrojo en una semana importante donde se culmina con la visita del Betis Deportivo al Nuevo Mirador el domingo a las 17.00 horas.

La situación de Rafa Melo ha sido uno de los elementos principales de estos días. Ante la salida del sevillano, García afirma que "no hemos tomado una decisión al respecto pero mandará la situación deportiva del equipo". "Estamos aquí para defender los intereses del Algeciras CF", declaró el mandatario algecirista que señala que no tienen prisa en este asunto.

Cuestionado por el estado del jugador, entiende que "su cabeza está en otros lados que no son los deportivos y no es bueno para el equipo ni para él, y dependerá del míster si cuenta o no esta semana con su figura", señalaba tratando de aclarar que el club no se convertirá en una "ONG" de salida de jugadores. "Queremos darle un concepto al vestuario de profesionalidad y nadie pueda pensar que se puede entrar o salir como quiere".

El tema de las incorporaciones es otro que colea también en el seno del cuadro albirrojo. Ante las salidas de gente como José Carlos entre otros, García Núñez tiene claro que "nadie se va a ir gratis del Algeciras". "Nuestra intención es ser un club comprador, no vendedor y estamos tratando de cerrar dos incorporaciones de alto nivel para la categoría", afirmaba con rotundidad el encargado de la parcela técnica junto a Mané.

La llegada del americano Travis Bowen, jugador a prueba a principios de semana, llamó la atención al algecirismo, y en el que Miguel Ángel García se encarga de aclarar que no será el jugador que firme el club. "No se puede crear una alerta siempre entre la afición". "Hemos lanzado ofertas por un defensa y un delantero, iremos a por los planes B si no se concretan, pero hay que dar situación de normalidad a todo esto y a cada paso que damos no podemos crear una alerta innecesaria", concluyó.