Roger: "Si bajamos el listón nos ganará cualquiera"

Jordi Roger, técnico de la Real Balompédica Linense, señaló este jueves en la previa del encuentro del domingo a las 17.00 horas el buen momento de forma que arrastra el Marbella FC al que califica como un rival "duro" y que llegará a La Línea tras dos victorias consecutivas en las que no ha encajado gol.

"Me espero nuestra mejor versión sino no rascaremos nada", entiende Roger que señala que "a la que bajemos el listón nos ganará cualquiera". "No te puedes fiar de eso porque las estadísticas están para romperlas", declaraba el preparador catalán que ve que los números que dicen que el Marbella no ha ganado como visitante no le dice absolutamente nada.

Ocho partidos sin perder acumulan los blanquinegros y donde su entrenador espera evadirse de la euforia del entorno. "Hay que ser conscientes lo que nos ha costado estar ahí arriba y lo que nos cuesta ganar", expresaba el técnico que pese a ello, ve positiva la felicidad reinante en el ambiente. "Me parece bien y ojalá cada día seamos más pero ahí dentro tenemos que ser realistas que ahora no somos tan buenos", afirmó con cautela.

No tendrá bajas la Balona tras llegar Kibamba procedente del Congo y Pierre estar casi al 100% para el domingo. El equipo mantiene un gran estado de forma en el que hombres de la vieja guardia como Ismael Chico o Juampe rayan la perfección. "Llegará el día en que forzosamente haya que darles descanso", espetó Roger orgulloso de que a pesar de la edad de esos jugadores sigan dando un gran nivel de juego.

"Vamos a vivir el presente, a mirar a Marbella y desde el lunes ya pensaremos en Talavera" concluyó el técnico balono instando a vivir el día a día.