Los conductores de TUA irán a la huelga ante la "cerrazón" de la empresa a negociar

Los trabajadores de la empresa municipal transporte urbano de Oviedo, TUA, irán a la huelga durante siete días distribuidos entre los meses de diciembre y enero. El comité de empresa ha registrado la convocatoria, y ha explicado ante los medios de comunicación los motivos que les llevan a parar.

Acusan a la empresa de incumplir acuerdos en materia laboral, como los descansos en jornadas continuas o la reducción de la plantilla estable y la precarización de los contratos. También rechazan el nuevo sistema de control de alcoholemia implantado por la empresa, el famoso alcolock que aseguran vulnera sus derechos como trabajadores.

Los conductores de TUA exigen el cumplimiento de los acuerdos de 2015 que pusieron fin a su anterior huelga. Además reivindican que se cumpla la ley en materia de descansos que fija media hora de descanso para los conductores que trabajan 6 horas y 45 minutos para los que trabajan 8 horas; denuncian a su vez la reducción de la plantilla estable mientras crece la eventualidad y la precarización de los contratos, con sueldos de entre el 60 y el 75% por debajo de los de los trabajadores fijos. En todos estos asuntos se han ofrecido a negociar con la empresa pero desde el comité de empresa hablan de cerrazón por parte de la dirección de TUA, que "no quiere negociar nada, judicializando constantemente las relaciones laborales".

También denuncian que la empresa quiere centrar la atención de los ciudadanos estos días con informaciones sesgadas acerca del alcolock, el sistema de control de alcoholemia implantado sin acuerdo con los trabajadores en los nuevos autobuses, y que algunos conductores se han negado a utilizar. Para el comité de empresa desde la compañía actúan de mala fe con la intención de que solo se traslade a la opinión pública que "los conductores no quieren soplar" y no el resto de motivos que les llevan a la huelga. En este sentido, insisten en rechazar un sistema que señalan "ni está homologado, ni certificado, ni ofrece ningún tipo de garantía para los trabajadores, ni de seguridad ni de confidencialidad ni de nada". Dicen que no hay legislación en España al respecto y que es del todo irregular hacerles soplar con un aparato que no se sabe si falla o no, además de que no hay ningún sanitario presente, ni representante del trabajador. "Han impuesto este sistema por narices, han legislado de facto", ha dicho el delegado de prevención de riesgos laborales y miembro del comité de empresa, Juan García.

Aseguran que no se niegan a un control, llevan años pidiendo un modelo de control que ponga el acento en la salud de los trabajadores no solo en si superan el 0,15 de tasa de alcoholemia que marca la ley. De hecho propusieron a la empresa ir al 0,0 pero con un acuerdo enmarcado en la vigilancia de la salud y no solo en el espíritu sancionador. No quieren un control que solo sea disciplinario sino que realmente vele por la salud de los trabajadores.

A la espera de que la empresa mueva pieza los conductores de autobuses de Oviedo harán huelga los días 4, 13, 18 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero.