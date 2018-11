Muniain: "No quiero estar en el mercado, quiero estar aquí siempre"

Iker Muniain, renovado por el Athletic hasta el 30 de junio de 2024, aseguró este jueves que si ha ampliado su contrato sin que contemple cláusula de rescisión es porque "no" quiere "estar en el mercado", sino "siempre" en el club rojiblanco, al que llegó en edad infantil y en cuyo primer equipo, aún sin haber cumplido los 26 años, lleva ya diez cursos.

"Es muy simple. No me quiero poner un precio porque no quiero estar en venta. Quiero ir de a mano del club hasta el final. Cualquier equipo puede pagar una cláusula, aunque sea alta (...). No quiero estar en el mercado. Quiero estar siempre aquí", dijo el delantero internacional en la rueda de prensa que ofreció en Lezama tras el entrenamiento de su equipo.

Muniain ha querido tener "un gesto bonito" hacia el club y hacia la afición rojiblanco, a la que comprende "falta de alegrías" en la delicada situación deportiva en la que está el Athletic. Igualado a puntos y solo una posición por delante de los puestos de descenso.

El de la Txantrea, en ese sentido, se mostró "muy feliz y muy agradecido por todas las muestras de cariño de miles de personas del club y aficionados" que ha recibido tras tomar una decisión que empezó a plantearse en la rueda de prensa del 1 de septiembre de 2017 en la que el presidente Josu Urrutia dijo que él prefería que en los contratos de jugadores del Athletic no hubiese cláusulas.

"Dijo algo sobre este tema y ahí se me ocurrió y empecé a planteármelo seriamente", desveló al respecto de "una decisión limpia y sin ningún tipo de conflicto" y en la que ambas partes llegaron "rápido a un acuerdo". "Y luego ya fue cuestión de tiempo anunciarlo", explicó.

Muniain aseguró que no poner cláusula no tiene más intención que la de querer estar "siempre" en un Athletic que le "ha dado todo", incluso la posibilidad de "crear" su "propia familia, que son todos de aquí".

"No intento nada. No quiero estar en el mercado, quiero estar siempre aquí. Vale más mi palabra que lo que se pueda afirmar. Y mi palabra que es que quiero estar aquí siempre peleando por cosas bonitas", resumió una postura con la que deja; "claro lo que quiero en mi vida".

"Tengo un sentimiento muy grande hacia este club y estos colores. Lo he demostrado y quería tener un detalle con el club", añadió un Muniain que se pone "en la piel del aficionad que, cuando se van jugadores se siente dolido en su orgullo".

Aunque también matizó, cuando se le recordó que otros jugadores se han ido del Athletic (Javi Martínez, Llorente, Herrera, Laporte, Kepa), que "cada uno es libre de tomar la decisión que quiere". "Eso está más claro que el agua", subrayó.

En todo caso, sí aseguró que en su gesto hay también "la intención de que sirva de precedente, de mostrar que hay una forma diferente de hacer las cosas, de mostrar el sentimiento Athletic". "Creo que puede venir bien para el futuro, pero cada uno puede tomar la decisión que crea oportuna. Que no se haga así no quiere decir que un jugador no esté más comprometido con el club y con el equipo", consideró.