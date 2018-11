"Sueño con las cañas de azúcar de Australia"

El objetivo es dar a conocer la realidad de la migración vasca a Australia. Por ese motivo, los vascos con origen australino y los australianos residentes en Euskadi han convocado una comida este domingo 25 de noviembre en Gernika con el fin de reunirse e iniciar así la que será la primera actividad de la recien creada Euskal Australiar Alkartea, la asociación vasco-australiana.

En A vivir que son dos días Euskadi han estado Amaia Urberuaga, Tere Gabiola y Loren Arkotxa. Amaia nació en Ingham, Australia, en 1954 y a los 6 años vino a Lekeitio "porque el abuelo quiso que hiciera allí la primera comunión", explica. Su madre era australiana y conoció a su padre, vasco, en Zaragoza. Una de las cosas que más le sorprendieron cuando volvió a Euskadi con 17 años fue la comida. "Me plantaron unos chipirones en su tinta y no me los pude comer. Fui al baño y encuentro un agujero en el suelo y papel de periódico colgado, y dije: ¿A dónde he venido yo?", cuenta.

Tere Gabiola "En Gernika hay mucho cortador de caña"

Tere vive en Gernika. La primera vez que visitó el municipio estaba de vacaciones. Allí conoció a su marido y allí reside desde el año 1971. "En Gernika hay mucho cortador de caña y muchos hijos de cortadores que han venido", explica. De cortador de caña trabajó Loren que, a los 17 años, decidió viajar a Australia. "Era una aventura para mí en aquella época. Parte de la familia ya estaba allí y quería ver y abrirme un poco, ver otros horizontes, fue una curiosidad", detalla. Loren cuenta que disfrutó durante aquellos seis años en los que vivió en aquel país. "Aún sigo disfrutando rememorando lo que viví allí, cuando, dormido, sueño con que cortaba caña y me despierto feliz. Era un poco duro pero me gustaba", afirma.

Mary Arrate nació en Australia, aunque parte de su familia está en Bizkaia y viene muy a menudo. Según reconoce ella misma en Cadena SER Euskadi, "en Euskadi hay más juerga; tiráis la casa por la ventana".

Eukal Australiar Alkartea pretende convertirse en instrumento de difusión, conocimiento y divulgación de la emigración y la realidad de la emigración vasca a Australia, "que precisa de una mayor difusión, frente a otras emigraciones vascas más conocidas, como la latinoamericana o la realizada a Estados Unidos". Publicarán libros con las historias vividas en aquel país, elaborarán un archivo de fotografías de la época y pretenden también organizar viajes para volver a los campos de cañas de azúcar.