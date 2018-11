Jairo: "Los que estamos jugando somos privilegiados"

El Cádiz ha recuperado a jugadores que debían ser importantes cuando se configuró la plantilla este verano, algo que quizás sea la razón de los buenos resultados de las últimas semanas. Entre esos futbolistas importantes está Jairo que llegó lesionado cedido por el Girona pero que ya está cogiendo su mejor nivel. No en vano se ha convertido en un fijo en el once de Cervera.

El jugador agradece lo bien que le han tratado desde que llegó ya que \se han centrado en recuperarme, solo tengo palabras de agradecimiento a los servicios médicos de aquí". Con la lesión olvidada reconoce que "el nivel de intensidad de los entrenos te facilita coger la forma. He ido entrando, me hecho un hueco. Ahora está complicado jugar, creo que los que estamos jugando somos privilegiados y tenemos que valorar eso. Hay gente que está quedándose fuera que trabaja duro".

El futbolista ha sido colocado en banda y por el centro, por detrás del punto en momentos determinados de los partidos. Jairo no oculta que "depende del partido, a veces cambio un poco con Manu y eso viene bien. A mi me gusta más la banda, es dondee más tiempo he jugado y estoy más comodo. También lo puedo hacer por dentro pero estoy mucho más cómodo en banda".

El Cädiz jugará el sábado frente a Las Palmas, un rival que llega con nuevo entrenador tras la destitución de Manolo Jiménez. Ahora, con Paco Herera en el banquillo, Jairo reconcoe que "seguro que tendrá ideas nuevas. Ellos vendrán aqui a hacer su partido y nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Es una de las mejores plantillas de segunda, con jugadores potentes en la categoría".