Llega CineCulpable del 26 al 29 de noviembre a Vila-real

A escasos días para el arranque de su 21ª edición, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real, Cineculpable, ha desvelado este miércoles dos de sus ases mejor guardados: la parrilla escénica, que integran los 31 cortometrajes seleccionados que proyectará el Auditori vila-realense del 26 al 29 de noviembre, y el ‘culpable’ 2018: el actor Federico Aguado (Amar es para siempre, Mar de plástico) encargado de apadrinar un certamen que ha recibido 477 obras a concurso de 29 países de cuatro continentes. Una cifra que plasma su tirón internacional.

Con los ingredientes principales ya listos, el cóctel cinematográfico más ‘culpable’ cobra consistencia dispuesto a llegar a los paladares más exigentes. Calidad –entre las 31 obras que saltan al cartel oficial rozan los 200 premios y selecciones en festivales nacionales e internacionales- y variedad, tanto en géneros como en temáticas, se alían para alcanzar el objetivo. La gala del viernes 30 de noviembre, también con el Auditori como epicentro, decidirá quiénes suben al palmarés –con 7.800 euros en premios- y pondrá el colofón a cuatro días de mucho cine. Lo hará a ritmo de swing, con la ‘performance’ de la asociación Swing i AU! de Castelló a las puertas del recinto y la actuación durante la gala de The Party Swingers, autora de la banda sonora del festival este año: There will never be another you. Las actrices y humoristas Arantxa González y Xel Curiel (Comediants, de À Punt), serán el hilo conductor en esta emocionante velada.

De momento, el festival cuenta con Federico Aguado como aval de lujo. El toledano es uno de los rostros más conocidos en la pequeña pantalla por sus papeles en series de tirón como Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, donde da vida a Inocencio Bonilla, y por su reciente papel de Sergio Rueda en Mar de plástico. Un ‘culpable’ 2018 ligado además al festival al que da voz: el año pasado el cortometraje reconocido con el premio del público, Z Fest, una comedia de tintes terroríficos y zombis, tuvo a Aguado como protagonista. “Fede es ya un ‘culpable’ muy querido. Conectó con el público con su magnífica puesta en escena en Z Fest y volverá a hacerlo este año”, ha señalado la coordinadora del certamen, Sonia de la Vega, en la rueda de prensa ofrecida junto a la concejala de Juventud de Vila-real, Gemma Gil.

Además de embajador, la cita presume también de cartel, un tributo al cine de gánsters inspirado en la famosa pareja de fugitivos Bonnie and Clyde y que firma el estudio de diseño y arquitectura local EdA.

Del 26 al 29 de noviembre Cineculpable proyectará en el Auditori de Vila-real a partir de las 22.00 horas y en sesiones gratuitas los 31 cortometrajes de cinco países seleccionados: un recorrido por la gran pantalla desde España a Irán, Francia, Turquía y Argentina.

21 de las obras se concentran en la Sección Oficial y 10 en la Sección Provincial. Estas últimas optan al premio Manuel Villarreal y abrirán los pases el lunes 26. Entre la decena de las obras con sello provincial figura la preseleccionada a los Goya 2019 9 pasos, bajo la dirección de Marisa Crespo y Moisés Romera. Del martes 27 al jueves 29 tomarán el relevo las tres sesiones de la Sección Oficial, con rostros conocidos como el de Juan Diego Botto en Una noche con Juan Diego Botto o Pedro Casablanc, Goya en El Ministerio del Tiempo y protagonista del archipremiado Uno, con 51 reconocimientos y selecciones en festivales, que podrá verse en Cineculpable.

El festival ha recibido este año 477 obras a concurso de 29 países de cuatro continentes a través de la plataforma Festhome. Entre las procedencias, Argentina (37 cortometrajes), Francia (16), México (11), Brasil (11), Colombia (8), Irán e India, con cuatro cada uno; pasando por Rumanía, Camboya, Turquía, Kazajistán, China o Estados Unidos, entre otros.

Regresa ‘Cinexpress’

Cinexpress, una de las actividades más arraigadas en el programa del festival de cortos, regresa de nuevo a la agenda del certamen para acercar el mundo del cine a estudiantes de Secundaria de la ciudad, que tendrán cuatro días para rodar sus historias y montarlas para poder exhibirlas en la gala de entrega de premios