La plantilla del CD Tenerife sigue preparando la cita de este domingo en el Rodríguez López ante el Rayo Majadahonda. Un encuentro en el que el equipo de José Luís Oltra buscará sumar de a tres para poder salir de la zona compleja de la tabla clasificatoria. Se da la circunstancia de que los blanquiazules no ganan desde hace casi un mes, cuando el actual líder de la competición, el Alcorcón caía por tres tantos a dos en el recinto capitalino.

Lo cierto es que el entorno sigue haciendo autocrítica y en esa línea se ha pronunciado el capitán del equipo tinerfeño. Suso Santana considera que “al equipo le faltan muchas cosas y que no se está haciendo ni la mitad de lo que esta plantilla puede hacer. Por potencial y por jugadores, tenemos que dar ese paso al frente pues pasan las jornadas y nos está faltando gol, carácter, juego y si no somos capaces de demostrar lo que somos capaces de hacer saldremos de la situación actual”, declaró el jugador de San Matías.

Suso no se calla las realidades que se viven en el entorno, reconociendo que “somos los responsables pues competimos cada semana y no estamos sacando resultados. Llevamos un entrenador y un director deportivo y es culpa nuestra porque no estamos haciendo lo que toca”, argumentó el diez blanquiazul.

Dos últimas sesiones antes de recibir al Rayo Majadahonda

La plantilla se ejercitará este viernes y sábado en el Rodríguez López a puerta cerrada antes del encuentro ante el cuadro madrileño previsto para el próximo domingo a partir de las siete de la tarde. Será entonces cuando se sabrá si el técnico del conjunto tinerfeño cuenta con aquellos jugadores que por los compromisos internacionales no han completado la semana de entrenamientos.

Juan Carlos Cordero, en la agenda blanquiazul

Dentro de la terna de candidatos a suplir a Alfonso Serrano en la dirección técnica del conjunto tinerfeño se añade un nuevo nombre. Se trata de Juan Carlos Cordero, quien ya ha ejercido en ese cargo en el Cádiz CF. Miguel Concepción será quien tome la decisión tras valorarlo con su entorno de confianza en los próximos días.