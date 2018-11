Curro Torres: "Está plantilla es mejor incluso de lo que pensaba"

El técnico del Córdoba, Curro Torres, va cogiendo poco a poco el aire a su nuevo equipo. En pocas sesiones de trabajo ya le ha dado tiempo de saber el nivel de sus jugadores y el estilo de juego que quiere implantar en lo que resta de temporada. "La plantilla es lo que tenía pensado incluso mejorada, han tenido una buena predisposición. Hemos tratado de inculcar lo que hemos podido con el tiempo que disponíamos así que contento con el recibimiento que me han dado", afirmó Torres, quien sabe que no podrá contar para Lugo con varios jugadores importantes: Romero, Luis Muñoz, Jovanovic y Javi Lara (un mes de baja) no jugarán en el Ángel Carro.

El rival del sábado es un equipo que vive una situación parecida al Córdoba "con un cambio de entrenador hace poco también, está pasando una época complicada, también tiene la necesidad de puntos. Es muy buen equipo y trataremos de hacerlo bien con nuestras armas, sabemos que va a ser complicado. Trataremos de usar nuestras armas. Tenemos nuestra idea, trataremos de adaptarla a lo que hemos podio inculcar. Intentaremos que se vean cosas de lo que queremos el sábado. Hemos tenido poco tiempo pero ellos han tenido buena predisposición y están receptivos para intentar mejorar, así que con eso trataremos de hacerlo bien el sábado. Lo que quiero es un equipo competitivo, que tengamos nuestra opciones. Sabemos que será complicado porque ellos tratan bien el balón y tienen esa necesidad también. Espero un partido competido, igualado y que esperemos sea a favor nuestro", concluyó Curro Torres.