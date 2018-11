Residuo Cero estudia acciones para paralizar la adjudicación de la contrata de Limpieza

La plataforma Residuo Cero ha mostrado su rechazo al documento de respuesta a las propuestas ciudadanas para la contrata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Han anunciado que en los próximos días van a estudiar acciones para tratar de paralizar el proceso de adjudicación de esta contrata.

La plataforma, que agrupa doce colectivos, ha calificado de "tomadura de pelo" este documento que el Ayuntamiento ha colgado en su página web. Residuo Cero ha insistido en que, a lo largo de las 19 páginas que contiene el informe, se muestra "un desconocimiento profundo de la gestión de residuos" sobre cuestiones como las medidas de mejora del servicio, la eficacia de los diferentes sistemas de recogida de residuos y su coste.

Los colectivos han aclarado que "la parte del documento que mejor refleja el escaso interés de sus autores" es la referente a la realización de un estudio para valorar la posibilidad de remunicipalizar el servicio y la elaboración de un plan de gestión de residuos.

Residuo Cero ha aclarado que, en primer lugar, los técnicos de la concejalía se amparan en la Regla de Gasto para descartar la recuperación de la gestión del servicio. Sin embargo, han apuntado que no se mencionan los problemas y desventajas que la externalización conlleva. Además, la plataforma ha asegurado que no se contempla siquiera, en ningún momento, la posibilidad de recuperar la gestión por fases para poder cumplir con la estabilidad presupuestaria valiéndose para ello de la nueva Ley de Contratos. Por contra, Residuo Cero ha insistido en que "se engorda" la contrata con servicios que no existían dificulta, aún más, en el futuro la recuperación del servicio.

Asimismo, los colectivos no entienden cómo se pretende licitar una contrata que va a suponer un gasto superior a los 20 millones de euros anuales sin haber elaborado previamente un Plan de Gestión que optimizaría recursos y mejoraría el servicio. La plataforma ha aclarado que con este documento se condicionaría la contrata. Residuo Cero ha aclarado que el Plan de Servicio, que pretende anteponer el Ayuntamiento, no sirve para nada más que corregir deficiencias menores.