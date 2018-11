Alumnos del CEU apelan a la educación como arma contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU Cardenal Herrera han elaborado un manifiesto en el que apelan a la educación como “el arma más poderosa para erradicar la violencia de género”, y donde los profesores y las profesoras puden cambiar la vida de todos los niños y niñas, ofreciendo una educación que enseñe cómo es la realidad y cómo cambiarla.

En el acto, celebrado en el hall de la sede de Carmelitas del CEU en Elche, Rosa Fuster, Nuria Rueda y José Tasso, que se encuentran en tercero y cuarto del grado de Educación Infantil, han reclamado la necesidad de que todos los ámbitos sociales y familiares se impliquen porque “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo y las niñas no son el problema si no que son la respuesta al problema”.

Durante la lectura, en la que han estado acompañados por profesores y estudiantes de otras titulaciones, se ha reclamado que la violencia de género “no es un tema de mujeres, necesitamos hombres aliados que tomen conciencia y desde su espacio cooperen con el cambio” y han advertido que “machismo es el miedo a las mujeres sin miedo y hace creer que en el amor todo vale”.

Esta iniciativa se enmarca en las diferentes actividades que el CEU ha organizado dentro de la “Semana contra la violencia de género: Orange Day. Pinta tu mundo de naranja, deja tu huella”, en la que los profesores de las diferentes titulaciones que se imparten en el centro de Elche del CEU-UCH vienen realizando talleres, exposiciones y conferencias para concienciar a estudiantes y profesores sobre la importancia de este fenómeno social y cómo hacerle frente.