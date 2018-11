Josan: "Cada partido lo afrontamos con el deseo de ser mejores y de luchar al máximo"

El extremo del Elche C.F. Josan Ferrández consiguió dos de sus cuatro ascensos seguidos a Segunda División con el Elche y el Albacete, que el domingo a las 18.00 horas se verán las caras en el Martínez Valero.

Josan ha comentado que "en Albacete y en el Club he dejado muchos amigos. Para mí será sin duda un partido especial, pero no me cabe ninguna duda de que los tres puntos se quedarán en Elche".

El jugador crevillentino ha explicado que "cada partido lo encaramos con el deseo de ser mejores, de luchar al máximo y de sumar todos los puntos que podamos. La clave para ganar es tener el balón y generar muchas ocasiones de gol".

Josan ha resaltado que "el Albacete es un equipo con mucha calidad en su línea de ataque. Ellos vendrán a por el partido y nos presionarán muy arriba. Nosotros estamos preparados para contrarrestar sus cualidades y si estamos al nivel de los últimos partidos en casa confío en que sacaremos los tres puntos con el apoyo de nuestra afición".

El extremo franjiverde considera que tiene mucho mérito que el Albacete esté generando tanta ilusión "porque a la afición albaceteña no es fácil engancharla. Si vienen 1.500 habrá un ambiente muy bonito en el Martínez Valero". El estadio del Elche, con los once mil seguidores ilicitanos que suelen acudir, puede registrar la mejor entrada de la temporada con doce o catorce mil aficionados.