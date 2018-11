Israel González: "Fernando Latorre nos ha dicho que sí y le esperamos"

En el C. D. Agustinos Alicante están convencidos de que más pronto que tarde, Fernando Latorre dejará el banquillo del Bm. Elda – C.E.E. en la Primera Nacional para ocuparse de la primera plantilla colegial que cierra el grupo único de la División de Honor Plata de balonmano masculino.

IsraelGonzález, presidente de la entidad colegial, no ha ocultado en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER, que “Fernando nos ha dicho que quiere venir” por lo que están dispuestos a esperar a que la directiva de la sección de balonmano del Centro Excursionista Eldense le dé la baja.

Israel González se dirige a la plantilla / Cadena SER

El presidente de Agustinos Alicante asegura que “nosotros no intentamos perjudicar al equipo de Elda con cuyos directivos me une mucha amistad que no quiero perder” mientras que sobre la opción de Fernando Latorre sobre otros entrenadores, ha manifestado que “es un hombre de Agustinos y conoce perfectamente el funcionamiento de nuestro club con el que ha sido campeón del mundo cadete” aunque reconoce ser consciente de que “la situación es complicada porque tiene contrato con Elda y a estas alturas de la temporada es un fastidio para ellos pero llegaremos hasta donde se pueda llegar pero sí nos gustaría que fuera nuestro entrenador para lo que queda de temporada”.

Considera González que “Elda está en una posición muy cómoda en la clasificación y nosotros vamos últimos teniendo mejor equipo que el año pasado y por eso nos hemos decidido a ir a por Fernando porque si alguien puede solucionar esto es él”.

Israel González asegura que están dispuestos a esperar al actual entrenador del Bm. Elda – C.E.E. “hasta que venga”. De momento, La primera plantilla de Agustinos Alicante está a las órdenes de Ricardo López Coloma que será el que dirija al equipo en el encuentro contra el Villa de Aranda después de que Juan Antonio Martínez dejara a los colegiales el pasado domingo.