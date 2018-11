Juan Marín se arranca por sevillanas

¿Quién ha dicho que Juan Marín no tiene gracia? El candidato naranja demostró que tiene arte en un acto con militantes y simpatizantes en Huelva que, aunque ha sido hasta ahora el menos numeroso de todos, resultó el más emotivo. Rocío Ruiz, número uno por Huelva le había sembrado el camino al apelar a los sentimientos en la descripción, desde la nostalgia, de una tierra marinera y descubridora, que resumió en "mi Huelva". La Huelva de su infancia, de cuando ella jugaba en los cabezos, y que ahora con el proyecto de Ciudadanos quiere recuperar.

Ella manifestó estar cansada del trajín de la campaña pero henchida de ilusión. Juan Marín, al subir al estrado y, contagiado por el relato de su compañera, se arrancó recitando una estrofa de una sevillana que dice: "Estás como dice la sevillana, cansada pero contenta en los ojos te lo he notado, porque vienes llena de gracia que la Virgen te ha derramado". Ante los oles exaltados del público reconoció: "Es que los que somos rocieros...".

No fue la única confesión que hizo el candidato. Se reconoció no solo rociero sino también "creyente". "Me voy a dejar el alma en estas elecciones. Estoy seguro de que mi padre y mi abuelo desde cielo, porque yo soy creyente, se sentirán orgullosos de mí". Los aplausos brotaron a raudales.