0-0. Peña Deportiva y Llagostera firman tablas en el primer choque de la Copa Federación

Peña Deportiva y Llagostera volvieron a verse las caras, pero esta vez no fue en partido de liga en Segunda B sino en una eliminatoria de la Copa Federación. No hubo goles en el encuentro de ida jugado ayer en Santa Eulària. Rául Casañ, técnico local, apostó por un once inicial con algunas variantes dejando claro que no tiran esta competición pero que la prioridad es la liga.

El equipo catalán, que también es líder de su grupo, llevó el mando del encuentro en la primera parte aunque sin crear excesivas ocasiones de gol. El mayor peligro lo creó Moussa, que militó hace unas temporadas en la UD Ibiza, pero se topó con Torres, ayer titular de la portería peñista. Los locales solo gozaron de un acercamiento claro en un acción de David que no supo culminar Nacho.

Tras el descanso, la Peña tuvo más posesión, con la incorporación de Cristeto a la zona ancha, aunque hubo que esperar a la recta final del choque para ver oportunides claras, cuando Casañ dio entrada a Fraile y Pipo. Los locales reclamaron un posible penalti por una caída de Pipo que no apreció el colegiado.

No se movió el marcado, se cumplió uno de los objetivos, no encajar un gol y ahora todo queda abierto para la vuelta dentro de dos semanas en el campo de Llagostera.